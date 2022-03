MKS PAMP: Goldpreis im Jahr 2022 bei im Schnitt bei 2.000 $

Nachdem der Goldpreis seit Jahresbeginn um 200 $ angestiegen ist, könnte er laut der aktualisierten Prognose von MKS PAMP auf 2.500 $ pro Unze steigen und im Jahr 2022 im Durchschnitt bei 2.000 $ pro Unze liegen. Dies meldet Kitco News Ein Grund für die aktualisierte Prognose ist der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. "Man muss ein paar Annahmen über den Krieg in der Ukraine treffen. Wir glauben nicht, dass er im Laufe des Jahres 2022 vollständig beigelegt sein wird, und daher werden die aktuellen Edelmetallpreise ganz anders aussehen als in unseren ursprünglichen Prognosen zu Beginn des Jahres", wird Nicky Shiels, Leiterin der Metallstrategie bei MKS PAMP, zitiert.Die große Veränderung des Ausblicks ergebe sich aus dem gestiegenen Rezessionsrisiko, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Zinserhöhungen der Federal Reserve und das langsamere Wirtschaftswachstum."In Anbetracht der Preisentwicklung im ersten Quartal ist unser in den ursprünglichen Prognosen dargelegter Bullenfall nun unser Basisfall. Wir haben jetzt eine durchschnittliche Prognose von 2.000 $/Unze für 2022 (gegenüber 1.800 $/Unze), mit einem Aufwärtsrisiko von $2.500/Unze (was einen Anstieg von ~35% im Jahr 2022 impliziert, was dem jährlichen Anstieg im Jahr 2020 entspricht), mit einem Abwärtsrisiko von 1.600 $/Unze (gegenüber 1.400 $)," so Shiels.© Redaktion GoldSeiten.de