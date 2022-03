WTI-OIL schon genug korrigiert?

Quelle Chart: Guidants

Der scharfe Anstieg der Rohölpreise und hierbei insbesondere jener der Sorte WTI erlebt seit einigen Tagen eine starke Umkehr. Kein Wunder nach dem vorherigen Auftrieb. Die Volatilität ist hoch und wird dies sehr wahrscheinlich auch bleiben. Technisch betrachtet erfolgte ein Rückgang bis zum gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 95, 42 USD) sowie bis zum 38,20%igen Fibonacci-Level.Grundsätzlich erscheint damit, trotz Bruch der Aufwärtstrend, ein Ende der Gegenbewegung denkbar. Eine Rückkehr in den dreistelligen Preisbereich könnte dabei wieder Auftrieb bis 110,00 bzw. 120,00 USD erzeugen. Das Zwischenhoch bei 131,11 USD wäre im weiteren die logische Konsequenz.Andererseits müsste man sich unter 90,00 USD auf einen weiteren Rückgang bis mindestens 83,30 USD einstellen. Was wiederum (hoffentlich) einen positiven Effekt auf unsere Zapfsäulen auslösen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.