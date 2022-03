Petro-Dollar adé, Gold & Ukraine-Krieg für den Great Reset?

Schulden und Inflation steigen auf der ganzen Welt und man könnte meinen, es liefe "nach Plan". Saudi-Arabien möchte Öl gegen Yuan handeln, Indien und Rußland wollen den Dollar umgehen und bauen alternative Abrechnungssystem außerhalb von SWIFT auf.Die LBMA verbannt aus russischen Raffinerien stammende Barren ab dem 7. März und folgt damit dem US-Gesetzgeber, der es Rußland erschweren möchte, international mit Gold zu handeln. Das könnte ein Bumerang werden, der den Zusammenbruch des in Schulden ertrinkenden Westens noch beschleunigt. Und um die Schulden bzw. deren Prolongation geht es.Zuerst wurde mit C19 ein Ausnahmezustand zur schamlosen Geldmengenausweitung geschaffen, an den sich jetzt nahtlos die Ukraine-Krise anschließt. Es sprechen gewichtige Argumente dafür, daß das kein Zufall ist. In jedem Falle werden die Bürger auf der ganzen Welt die Inflation spüren und die Technokraten werden "Lösungen" präsentieren, die keine Rückkehr zur "alten" Normalität vorsehen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)