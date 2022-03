Inflation wird über Jahre hoch bleiben  Steve Hanke

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Steve Hanke, Professor für Angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University, über die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank.Die Federal Reserve hat am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, die erste Zinserhöhung seit 2018. Obwohl dieser Schritt vom Markt erwartet wurde, erholten sich die Märkte angesichts dieser Nachricht: Sowohl die Aktienmärkte als auch sichere Anlagen wie Gold stiegen. Der Dollar gab indes leicht nach.Laut Hanke haben die Aktienmärkte die Nachricht als ziemlich dovish interpretiert. Der Goldpreis, stieg hingegen, weil der Goldmarkt verstanden habe, dass die Anhebung um 25 Basispunkte nicht ausreichen werde, um die Inflation zu bekämpfen.Die Inflation sei nicht vorübergehend, sie dürfte dem Experten zufolge bis 2024 in einer Spanne von 6 bis 9% verbleiben. Die Behauptung, die Inflation sei durch Probleme in der Lieferkette verursacht worden, sei schlichtweg falsch. Vielmehr sei die Inflation durch den massiven Anstieg der Geldmenge verursacht worden.© Redaktion GoldSeiten.de