Digitaler Dollar eine der größten Katastrophen der Menschheit

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Doug Casey, dem Bestsellerautor und Moderator des Podcasts "Doug Casey's Take", über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und das Schicksal des US-Dollar."Der US-Dollar ist seit Jahrzehnten in zunehmender Gefahr und hat ein kritisches Niveau erreicht", erklärt Casey in dem Interview. Die US-Regierung sei "endgültig bankrott" und gerate in große Gefahr, wenn sie das Defizitloch noch tiefer grabe. Er denke, dass es eine Rückkehr zu Gold geben werde, als Ersatz für den Dollar. Angesichts der außenpolitischen Sanktionen sei es laut Casey am besten, eine neutrale Währung zu verwenden, eine, die nicht bis zu Zerstörung aufgebläht oder einfach vernichtet werden könne.Casey glaubt, dass der "Great Reset" mit der Covid-19-Pandemie begonnen hat und dass weitere Krisen den Regierungen mehr Macht verleihen werden, um die Bevölkerung besser kontrollieren zu können.Der digitale Dollar werde kommen und er werde eine der größten Katastrophen sein, die je über die Menschen hereingebrochen sind, so Casey.Uran gegenüber ist er sehr optimistisch gestimmt und hält es für "die sicherste, billigste und sauberste Form der Massenstromerzeugung".© Redaktion GoldSeiten.de