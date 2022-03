Klarer Trend hin zu Rohstoffen

Die Investmentbank Merrill Lynch hat kürzlich eine Notiz für Anleger veröffentlicht, in der sie FAANG 2.0 vorstellt. Die ursprünglich als FAANG-Aktien bekannten Wertpapiere waren die Aktien von Tech-Giganten, die in den vergangenen zehn Jahren an der Spitze der zunehmenden Digitalisierung der Welt standen: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google.Einige dieser Bereiche, die in den letzten Jahren außergewöhnliche Renditen erzielten, könnten laut Merrill Lynch nun aber am anfälligsten für höhere Inflation und steigende Zinsen sein. Daher sollten Anleger laut der Bank nun einigen anderen Sektoren, die im Jahr 2022 und darüber hinaus gute Ergebnisse liefern dürften, mehr Aufmerksamkeit widmen.Als neue FAANG-Werte werden die Folgenden aufgeführt:= Fuels (Energieversorgung)= Aerospace (Luftfahrt/Verteidigung)= Agriculture (Landwirtschaft)= Nuclar (Kernkraft und erneuerbare Energien)= Gold (Gold und Metalle/Mineralien)© Redaktion GoldSeiten.de