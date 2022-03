Ron Paul: Ukraine-Krieg könnte außer Kontrolle geraten

Michelle Makori sprach für Kitco News vergangene Woche mit dem ehemaligen texanischen Kongressabgeordneten Ron Paul über die Ukraine-Krise und die Zukunft der USA. Dieser erklärt in dem Interview, dass die USA anstatt mehr Hilfe in die Ukraine zu schicken, "einpacken und nach Hause kommen" sollten. "Wir hätten niemals dort sein sollen, wenn wir eine konstitutionelle, nicht-interventionistische Außenpolitik betrieben hätten," so Paul.Demnach ist der Politikexperte der Meinung, dass die USA weder Hilfe noch militärische Unterstützung in die Ukraine schicken sollten. Die USA hätten der Ukraine bereits indirekte militärische Unterstützung angeboten, obwohl offiziell keine amerikanischen Truppen in dem Kriegsgebiet stationiert sind. "Wir tun es im Wesentlichen, aber wir verheimlichen es. Wir schicken die Berater... Die Ukrainer haben viele unserer Waffen. 800 Milliarden Dollar amerikanisches Geld fließt in diesen Kampf, wir sind also sehr, sehr stark involviert. Ich denke, dass eines der wichtigsten Ereignisse, die zu der jetzigen Krise geführt haben, der Staatsstreich im Jahr 2014 war, und die Beweise sind überwältigend, dass wir an diesem Staatsstreich beteiligt waren, um einen Führer loszuwerden, der Russland gegenüber einigermaßen fair und ausgewogen war", erklärt er.Laut Paul habe die USA eigentlich keine moralische Verantwortung, sich in den Krieg eines anderen Landes einzumischen, selbst wenn es zivile Opfer gibt. Er fürchte jedoch, dass der Krieg weiter eskalieren könnte: "Die Sache geht weiter und weiter, und im Moment ist sie gefährlich nahe daran, unkontrollierbar zu werden. Ich hoffe natürlich, dass die Prognosen eines nuklearen Schlagabtauschs absolut falsch liegen. Daran möchte ich nicht einmal denken, weil es so verrückt ist, aber man ist gezwungen, darüber nachzudenken, wenn die Leute anfangen, darüber zu reden."Paul glaubt zudem, dass die USA ihren Status als Weltmacht im Laufe der Zeit einbüßen werden. In diesem Zusammenhang dürfte auch der US-Dollar als faktische Weltreservewährung untergehen: "Wir werden weniger Einfluss haben, wenn wir nicht mehr die Reservewährung der Welt ausgeben, und es hat bereits angefangen, in diese Richtung zu gehen. Der Dollar hat nie viel Anerkennung als Reservewährung verdient. Es war eher zufällig, wie wir aus dem 2. Weltkrieg hervorgingen; Wir wurden nicht in Schutt und Asche gebombt, wir hatten immer noch eine Menge Reichtum, wir hatten das ganze Gold, wir hatten die Regie, wir kontrollierten den IWF und die Weltbank, wir gründeten die NATO ..."© Redaktion GoldSeiten.de