Europa kann diesen Sommer ohne russisches Gas überstehen

Wenn die russischen Gaslieferungen nach Europa jetzt unterbrochen würden, hätte Europa ausreichend Gas, um das Ende dieses Winters und den kommenden Sommer zu überstehen, ohne die Nachfrage einschränken zu müssen, dies meldete am Freitag das Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie."Wenn die russischen Lieferungen Mitte März eingestellt werden, würden die Gasvorräte für den Rest des Winters und des Sommers ausreichen, ohne eine Drosslung der Nachfrage", erklärt Kateryna Filippenko, Chefanalystin im Gas- und LNG-Team von Wood Mackenzie für Europa.Es bestehe jedoch die Gefahr, dass Europa bis Ende Oktober 2022 nur mit etwa zu 10% gefüllten Gasvorräten in den nächsten Winter gehe, sofern nicht einige Ausgleichsmaßnahmen ausgehandelt würden.Laut Filippenko könnte Europa aber sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite einige Hebel in Bewegung setzen: "Zu den zusätzlichen Lieferoptionen gehören verstärkte Importe aus Norwegen und Algerien sowie eine höhere Produktion aus Groningen – diese könnten im Zeitraum April-Oktober zusätzliche 15 Mrd. Kubikmeter einbringen. Europa kann auch versuchen, die asiatischen Abnehmer davon zu überzeugen, mehr Kohle zu verwenden, wodurch mehr LNG nach Europa gelangen könnte – bis zu 15 Mrd. Kubikmeter zwischen April und Oktober."Weiterhin könnten die Wiederinbetriebnahme einiger stillgelegter Kohleanlagen und die Verlangsamung des Ausstiegs in Verbindung mit der Verzögerung von Wartungsabschaltungen in Kernkraftwerken etwas Gas im Energiesektor verfügbar machen, heißt es in der Pressemitteilung. Hier handele es sich um bis zu 13 Mrd. Kubikmeter bis Ende Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de