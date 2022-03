Markt für freiwillige Emissionsgutschriften könnte bis 2050 um das 100-Fache wachsen

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Sunny Trinh über den Markt für Emissionsgutschriften. Trinh ist CEO des Royaltyunternehmens DevvESG.Laut dem Experten hat der Markt für Emissionsgutschriften das Potenzial zu explodieren, da die Welt ihrem Ziel, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen, immer näher komme. Der Markt setze sich aus dem freiwilligen und dem gesetzlichen Markt zusammen. "Der Markt für freiwillige Emissionsgutschriften wird in diesem Jahr auf etwa 1 Milliarde Dollar geschätzt, und es wird erwartet, dass die Nachfrage nach freiwilligen Emissionsgutschriften bis 2030 um das 15-fache steigen wird", so Trinh. "Bis 2050 wird eine 100-fache Steigerung vorhergesagt. Der Regulierungsmarkt beläuft sich heute auf mehr als 850 Milliarden Dollar. Wir nähern uns einem Markt von 1 Billion Dollar."Trinh erklärt im Interview, wie Emissionsgutschriften funktionieren. Mit einer Kohlenstoffgutschrift wird eine Tonne Kohlendioxid aus der Umwelt entfernt. Diese Gutschriften werden dann an Unternehmen in aller Welt verkauft. "Die Idee, die hinter den Emissionsgutschriften steht, ist gut, aber die Herstellung von Emissionsgutschriften ist mit großen Hürden verbunden. Erstens ist es ein langer, teurer und komplizierter Prozess. Zweitens brauchen die Projekte Geld im Voraus, bevor sie einen einzigen Emissionsgutschein erzeugen können. Das gilt vor allem für technologiebasierte Projekte."Heutzutage nutze jedes börsennotierte Unternehmen Emissionsgutschriften: "Microsoft, Apple und Google kaufen alle Emissionsgutschriften. Google kauft sie seit 2012, und weitere Unternehmen werden dasselbe tun."Im Hinblick auf die steigende Nachfrage und die höheren Preise für Emissionszertifikate erklärt Trinh: "Das könnte für Investoren interessant sein, denn alle Experten sagen, dass die Nachfrage und die Preise in den nächsten Jahren deutlich steigen werden und dies auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Allein im letzten Jahr hat sich der Preis für eine freiwillige Emissionsgutschrift von etwa 7,50 Dollar auf 15 Dollar verdoppelt."© Redaktion GoldSeiten.de