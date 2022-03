Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen Q4 2021

Die Goldbergbauaktien haben gerade einen bedeutenden Ausbruch nach oben vollzogen, was das Interesse der Händler an diesem kleinen konträren Sektor deutlich erhöht hat. Das Kapital fließt wieder in Goldaktien, um deren starke Aufwärtsdynamik zu verfolgen, was den Aufwärtstrend weiter anheizt. Diese Käufe sind aufgrund der kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der großen Goldbergbauunternehmen für das vierte Quartal 21 fundamental gerechtfertigt. Diese jüngste Gewinnsaison zeigt, wie es um die Goldaktien tatsächlich bestellt ist.Da das 1. Quartal 22 bereits zu Ende ist, scheint ein Blick auf die Betriebs- und Finanzberichte des Vorquartals veraltet. Da die meisten Unternehmen jedoch nach Kalenderjahren arbeiten, sind die Fristen für die Q4-Berichterstattung verlängert worden. In den USA müssen die Unternehmen die 10-K-Ergebnisse für das gesamte Jahr erst 60 Tage nach Quartalsende vorlegen, während es für die 10-Q-Quartalsberichte 40 Tage sind. In Kanada, dem Epizentrum des Goldbergbauuniversums, erstrecken sich die Jahresendtermine auf 90 Tage!Mitte März ist also der früheste Zeitpunkt, an dem genügend große Goldbergbauunternehmen vollständige Q4-Ergebnisse vorgelegt haben, um sie zu analysieren. Unmittelbar nach jeder vierteljährlichen Gewinnsaison befasse ich mich mit den neuesten Berichten der 25 größten Unternehmen, die den führenden GDX VanEck Gold Miners ETF bilden. Diese Benchmark dominiert ihren Sektor mit einem Nettovermögen von 14,8 Milliarden Dollar, das Mitte der Woche 26,9-mal größer war als das des nächstgrößten 1x-Lang-Goldminen-ETF-Konkurrenten!Der GDX ist auf dem Radar von weitaus mehr Spekulanten und Investoren aufgetaucht, nachdem er zwischen Ende Januar und Anfang März um 32,8% gestiegen ist! Als Teil einer größeren Aufwärtsbewegung, die Ende September ihren Anfang nahm, führte diese rasante Rally zu einem bedeutenden Ausbruch nach oben bei den Goldaktien. Mit einem Zuwachs von bestenfalls 34,6% bleibt der jüngste Aufwärtstrend jedoch gering. Die fünf vorangegangenen Aufwärtsbewegungen von GDX während dieser säkularen Goldbullenmarkt brachten im Durchschnitt massive Gewinne von 85,0%, bevor sie ihren Höhepunkt erreichten!Goldaktien sind letztlich ein Hebel auf Gold, wobei die großen GDX-Werte die Goldgewinne in der Regel um das Zwei- bis Dreifache verstärken. Angesichts des außerordentlich bullischen fundamentalen Hintergrunds für das gelbe Metall dürfte dieser jüngste Aufwärtstrend bei Goldaktien noch viel größer werden, bevor er seinen Geist aufgibt. Einer der Hauptgründe für den Bullenmarkt in Gold ist die rasende Inflation, die durch das extreme Gelddrucken der US-Notenbank ausgelöst wurde und noch nie dagewesen ist.In nur 24,4 Monaten seit der pandemischen Aktienpanik vom März 2020 hat die Fed ihre Bilanz um wahrhaft irrsinnige 114,3% bzw. 4.752 Milliarden Dollar aufgebläht! Die Inflation ist außer Kontrolle, weil sich das Angebot an US-Dollar mehr als verdoppelt hat. Sogar die von der Regierung gemeldete Inflation nach dem Consumer Price Index (CPI) steigt im Jahresvergleich um 7,9%, der stärkste Anstieg seit Januar 1982! Die Amerikaner erkennen zunehmend, dass die Realität noch schlimmer ist.Während der letzten ähnlichen Inflationssuperspitzen in den 1970er Jahren verdreifachte sich der Goldpreis fast während der ersten und vervierfachte sich dann während der zweiten! Die Aktien der Goldunternehmen schossen daraufhin in die Stratosphäre und brachten den Contrarians, die in sie investiert waren, lebensverändernden Reichtum. Gold war schon immer der ultimative Inflationsschutz, da das Wachstum der Goldvorräte im Gegensatz zu den Fiatgeldvorräten durch geologische Gegebenheiten kaum begrenzt ist. Goldaktiengewinne verstärken die Goldgewinne.Das verrückte Inflationsproblem der Fed wird so lange bestehen bleiben, bis ihre durch QE4 aufgestockte Geldmenge radikal schrumpft und die Fed ihren Leitzins deutlich über die Inflation anhebt. Aber beides würde die durch QE aufgeblähten, blasenartig bewerteten Aktienmärkte völlig zum Absturz bringen und die US-Wirtschaft in eine schwere Rezession, wenn nicht gar in eine ausgewachsene Depression zwingen. Die US-Notenbank wird das nicht riskieren, so dass Gold und Goldaktien eine lange inflationsbedingte Startbahn vor sich haben.Spekulanten und Anleger, die ihr Vermögen in diesem aussichtsreichen Sektor vermehren wollen, sollten die Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen verstehen, die nur in den vierteljährlichen Gewinnsaisons offengelegt werden. Ich habe die jüngsten Ergebnisse der Top-25-Goldunternehmen im GDX seit nunmehr 23 Quartalen in Folge sorgfältig analysiert. Einschließlich der weltweit größten Goldbergbauunternehmen machten sie Mitte der Woche 88,5% der Gesamtgewichtung dieses ETF aus. Das ist sicherlich eine beeindruckende Stichprobe.Diese Tabelle fasst die operativen und finanziellen Highlights der 25 größten GDX-Unternehmen im vierten Quartal 21 zusammen. Die Aktiensymbole dieser Goldbergbauunternehmen sind nicht alle in den USA notiert, und ihnen sind die Änderungen in der Rangfolge innerhalb des GDX im vergangenen Jahr vorangestellt. Die Umschichtungen in ihren ETF-Gewichtungen spiegeln die sich verändernden Marktkapitalisierungen wider, die sowohl Outperformer als auch Underperformer seit dem vierten Quartal 20 aufzeigen. Auf diese Symbole folgen die aktuellen GDX-Gewichtungen.Als Nächstes folgt die Produktion dieser Goldminenunternehmen in Q4'21 in Unzen, zusammen mit den Veränderungen im Jahresvergleich zum vergleichbaren Q4'20. Die Produktion ist das Lebenselixier dieser Branche, wobei die Anleger im Allgemeinen das Produktionswachstum über alles andere stellen. Danach folgen die Kosten für die Gewinnung des Goldes aus dem Erdinneren, und zwar sowohl die Cash-Kosten als auch die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze. Letztere geben Aufschluss über die Rentabilität der Bergbauunternehmen.Danach folgt ein Bündel harter Buchhaltungsdaten, die den Wertpapieraufsichtsbehörden gemeldet werden: vierteljährliche Einnahmen, Gewinne, operativer Cashflow und daraus resultierende Kassenbestände. Leere Datenfelder bedeuten, dass die Unternehmen diese speziellen Daten bis Mitte dieser Woche noch nicht gemeldet hatten. Die jährlichen Veränderungen sind nicht enthalten, wenn sie irreführend wären, wie z. B. der Vergleich negativer Zahlen oder die Verschiebung von positiven zu negativen Daten oder umgekehrt.Das letzte Quartal erwies sich für die Goldbergbauunternehmen als etwas schwierig, da der zunehmende inflationäre Kostendruck und der niedrigere durchschnittliche Goldpreis die Rentabilität drückten. Dennoch verdienen die großen Goldunternehmen bei den derzeitigen hohen Goldpreisen immer noch Geld wie die Faust aufs Auge. Und die Gewinne werden noch drastisch steigen, da die kolossale Flut frisch geschöpfter US-Dollar der Fed in den kommenden Jahren alle Preise in die Höhe treiben wird, auch den Goldpreis.