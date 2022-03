Vorbereiten auf die Auswirkungen (der Rezession)

Verlust von Arbeitsplätzen

Sinkendes Realeinkommen

Verlangsamung von Produktion und Fertigung

Geringere Verbraucherausgaben

Die seltsame Rezession, in die wir jetzt eintreten, ist aus einem anderen Grund seltsam als dem, den ich letzte Woche beschrieben habe. Die letzte "normale" Rezession endete im Jahr 2009, also vor fast 13 Jahren. Wie bei den meisten unangenehmen Erfahrungen verwenden wir nicht viel Energie darauf, uns daran zu erinnern, wie es damals war.Das Problem ist, dass wir uns daran erinnern müssen, um uns auf die nächste Rezession vorzubereiten, die jetzt vor uns liegt. Heute werden wir uns daran erinnern, was in einer typischen Rezession passiert, sowohl in der Wirtschaft als auch auf den Finanzmärkten. Wir werden uns auch ansehen, warum diese Rezession wahrscheinlich nicht typisch sein wird. Sie hat sicherlich das Potenzial, schlimmer zu sein.In dieser Woche kam es zu einer gewissen Volatilität (der guten Art), da sich die Aktienkurse erholten und der Ölpreis ein wenig zurückging. Die grundlegenden Fakten haben sich jedoch nicht geändert. Eine Rezession war schon sehr wahrscheinlich, bevor die Schießerei begann... und der Geist ist aus der Flasche, selbst wenn die Schießerei aufhört. Die Sanktionen gegen Russland werden fortgesetzt, was bedeutet, dass auch die globale Neuausrichtung weitergehen wird.Ein weiterer Faktor ist der zunehmende COVID-Ausbruch in China, der bereits zur Schließung einiger Fabriken geführt hat und zu weiteren Engpässen in der Lieferkette führen könnte. Einige interpretieren dies positiv und denken, dass eine Verlangsamung in China die Energie- und Rohstoffpreise senken wird. Das mag richtig sein, aber nur für einige Wochen. Wir haben es mit rezessiven Kräften zu tun, die viel schwerer zu unterdrücken sind.Ich kann mir eigentlich nur ein Szenario vorstellen, das all dies besser machen würde. Das wäre, wenn Wladimir Putin die Macht verliert und durch jemanden mit einer ganz anderen Philosophie ersetzt wird, und diese Person Russland schnell in eine neue, demokratischere Richtung führt. Dann könnten der Krieg und die Sanktionen enden und die russischen Exporte wieder aufgenommen werden. Ist das möglich? Ja. Aber nicht wahrscheinlich. Da dies der Fall ist, sind wir auf dem Weg in die Rezession. Schauen wir uns also an, wie sie aussehen wird.Laut dem National Bureau of Economic Research, dem Schiedsrichter für solche Dinge, ist eine Rezession "ein deutlicher Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten Wirtschaft, der länger als ein paar Monate anhält." Diese Definition ist so gut wie jede andere, lässt aber immer noch Raum für Interpretationen. Was ist "deutlich"? Wie viele Monate sind "ein paar"? Meine Freunde von Investopedia verweisen auf vier spezifische Anzeichen für eine Rezession:All diese Faktoren sind einzeln betrachtet schlecht und zusammengenommen noch schlimmer. Wenn sie monatelang anhalten, würde ich es eine Rezession nennen. Bedenken Sie jedoch, dass dies eine seltsame Rezession sein wird. Sie hat nicht die üblichen Ursachen und möglicherweise auch nicht die üblichen Auswirkungen. Beginnen wir mit der Beschäftigung. Hier ist das jüngste Bild der US-Arbeitsplätze.Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft nahm bis zur kurzen COVID-Rezession stetig zu, fiel dann stark ab und hat sich bis heute nicht vollständig erholt. Sie hat jedoch gute Fortschritte gemacht. Ein längerfristiger Blick auf dieselbe Datenreihe zeigt, dass die Beschäftigung in der Regel genau dann ihren Höhepunkt erreicht, wenn eine Rezession beginnt (die vertikalen grauen Balken). Aber beachten Sie, dass seit 1940 jeder Höchststand vor einer Rezession höher war als der letzte Höchststand vor der Rezession. Wenn das dieses Mal nicht der Fall ist, haben wir einen weiteren Grund, diese Rezession als seltsam zu bezeichnen.Leider halte ich dieses Szenario für möglich. Die heutigen höheren Energiepreise und die kriegsbedingten Unterbrechungen werden sich bald bemerkbar machen. Unternehmen, die jetzt verzweifelt nach neuen Mitarbeitern suchen, werden feststellen, dass die Umsätze zurückgehen und keine neuen Mitarbeiter einstellen. Das ist der erste Schritt zum Personalabbau. Das zweite Kennzeichen einer Rezession, der Rückgang des Realeinkommens, ist bereits in vollem Gange. Aber auch hier ist es ein seltsames Bild. (Denken Sie daran, dass dies inflationsbereinigt ist.)