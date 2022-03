Goldaktien zeigen relative Stärke

Nachdem es fast ein Allzeithoch erreicht hat, korrigiert und konsolidiert Gold. Es braucht etwas Zeit, um den kürzlichen Anstieg zu verdauen, bevor es erneut versucht, auf ein neues Allzeithoch auszubrechen. Da Gold korrigiert und um mehr als 150 Dollar je Unze gefallen ist, können wir davon ausgehen, dass die Bergbauunternehmen, Juniors und Silberaktien hinterherhinken, wie es typisch für sie ist.Falsch gedacht! Die Goldaktien (und Silberaktien) übertreffen Gold während dieser Korrektur. Es gibt eine Menge Beweise dafür. Zuerst einmal füllte Gold seine Kluft vom 1. März, als es unter 1.908 Dollar fiel. Der GDX, GDXJ und SILJ füllten ihre jeweiligen Kluften von 1. März nicht. Außerdem sollten wir einen Blick auf die einzelnen Kerzen in den letzten acht Tagen werfen. Gold verzeichnet seit sechs Tagen schwarze Kerzen. Die Bergbauunternehmen nur zwei. Des Weiteren verfolgte Gold 62% seines Anstiegs vom Januartief zurück, während die Bergbauunternehmen nur 38% zurückverfolgten.Wie ich letzte Woche erklärte, befindet sich Gold in einem sehr bullischen Setup mit dem Potenzial, nach der aktuellen Korrektur noch höher zu explodieren. Angesichts dieser Chance sollte man nicht überrascht sein, relative Stärke der Bergbauunternehmen zu sehen. Sie erschnuppern, was in den nächsten Monaten kommen wird. Wenn Sie meiner Arbeit folgen, dann verstehen Sie, dass ich bevorzugt konservativ, vernünftig und nonkonformistisch gegenüber vielen bin, die Gold und Silber mit Fanatismus bewerben. Nun ist nicht die Zeit dafür. Ein äußerst bullisches Setup besteht und dieser Markt könnte sich nach dieser Korrektur vertikal bewegen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 21. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.