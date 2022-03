Ein Paradigmenwechsel im Finanzwesen, bei Gold, Silber, Uran und Getreide ist jetzt im Gange

Das Einfrieren der Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von 600 Milliarden Dollar durch den Westen ist ein Novum.

Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem für den internationalen Handel.

Auflösung des Petrodollar-Systems für Ölkäufe, um Yuan und Gold zuzulassen.

Europas größter Getreideexporteur, Ungarn, stellt mit sofortiger Wirkung alle Exporte ein.

Kritische Metallquellen (REEs, Kupfer, Uran, Nickel, etc.) in der Schwebe.

Annullierung vieler Milliarden, wenn nicht Billionen von Dollar an internationalen Verträgen.

Kanada friert die Konten von Personen ein, die auch nur 40 Dollar für eine nicht genehmigte Sache spenden.

Eine Unterbrechung der Gaslieferungen von Nordstream 1 könnte die deutsche Industrie zum Stillstand bringen.

Die USA stehen vor den höchsten Inflationsraten seit 40 Jahren.

Der unvermeidliche weltweite Trend zum "papierlosen" digitalen Geld und der totale Verlust der Privatsphäre.

Die Versorgungsquellen und Prämien des Gold- und Silbereinzelhandels sind angespannt wie nie zuvor.

Das meiste Uran und seine Verarbeitung kommen aus Kasachstan bzw. Russland.

Der größte finanzielle Paradigmenwechsel in unserem Leben ist im Gange, und es gibt kein Zurück mehr. Niemand weiß genau, wie er in Zukunft aussehen wird und wie wir ihn erreichen können. Eine Arbeitsdefinition des Begriffs "Paradigma" von dictionary.com lautet: "Ein Rahmen, der die grundlegenden Annahmen, Denkweisen und Methoden enthält, die von den Mitgliedern eines Betriebssystems allgemein akzeptiert werden." Denken Sie an globale bis lokale und Kauf/Verkauf/Tausch-Finanzierung.Wenn sich ein neues Paradigma herausbildet, muss ein origineller Satz von Regeln aufgestellt werden, um darin erfolgreich zu arbeiten. Die meisten der Regeln, die im alten Paradigma funktionierten, gelten nicht mehr. (Ein Beispiel wäre der Versuch, mit Geschäftspartnern und der Familie zu kommunizieren, indem man Briefe statt E-Mails über das Internet verschickt.)In den ersten Tagen des neuen Systems sitzen alle, die es benutzen, im selben Boot, da wir alle versuchen, herauszufinden, wie die Regeln aussehen, wie man sie am besten anwendet und was die Ergebnisse sein könnten. Wenn wir es richtig machen, werden wir hoffentlich in der Lage sein, in unserem persönlichen und beruflichen Leben sicherer und erfolgreicher zu sein. Die nationalen und globalen Finanzsysteme waren aufgrund von Misswirtschaft, Verschuldung, der COVID-Reaktion und zunehmender soziopolitischer Unruhen bereits stark unter Druck geraten.Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Reaktion der kanadischen Regierung auf die Fahrt der Trucker nach Ottawa und der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Reaktion des Westens darauf haben strukturelle Schäden verursacht, die das ganze Kartenhaus zerstören könnten. Zumindest werden die Annahmen über Bord geworfen, denen die meisten von uns gefolgt sind, um Vorhersehbarkeit, Sicherheit und finanzielles Wachstum zu gewährleisten. Dies ist nicht der Ort, um für oder gegen die eine oder andere Seite zu argumentieren, sondern um festzustellen, dass sich die Welt verändert und in vielerlei Hinsicht nie mehr dieselbe sein wird.Beachten Sie diese Datenpunkte:Jeder, der die obigen Ausführungen liest, kann ein weiteres Dutzend aufzählen. Der Punkt ist, dass die wenigen verbleibenden Annahmen, dass unser Geld sicher, zugänglich und nach eigenem Gutdünken verwendbar ist, zerschlagen wurden. Weder das (hoffentlich) unvermeidliche Ende des Krieges in der Ukraine noch die Auswirkungen des kanadischen Truckerstreiks werden die Eigenschaften wiederherstellen, an denen die meisten vernünftigen Menschen während des "Sturm und Drang" festgehalten haben: Vertrauen in andere und Vertrauen in die Verfügbarkeit und den Wert unseres Geldes.Doug Casey, ein Altmeister in Sachen Investitionen und Datenschutz seit den 1970er Jahren, sagt: "Die einzige praktische Verteidigung für den Durchschnittsbürger ist die Anhäufung von Gold und Silber im persönlichen Besitz... Das liegt daran, dass der einzige finanzielle Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Haftung eines anderen ist, Gold ist. Leider versteht der Durchschnittsamerikaner weder etwas von Gold (oder Silber) noch besitzt er welches. Wird sich das in Zukunft ändern?"Antwort: Sehen Sie, wie Mark Dice im Oktober 2021 Passanten entweder einen 100-Zoll-Silberbarren (damals etwa 2.000 Dollar wert, heute eher 3.000 Dollar) oder einen Schokoriegel anbietet. Die Botschaft? Die Finanzmärkte, einschließlich der Edelmetalle, befinden sich in einer Phase des Umbruchs. Der Blick in die Vergangenheit wird Sie nicht in die Lage versetzen, die Herausforderungen von morgen zu meistern und zu überleben. Einen Einblick in die zu erwartenden Entwicklungen an den Energie- und Edelmetallmärkten erhalten Sie hier:Nimmt man das Jahr 1979 als Richtschnur für das heutige ernsthaftere systemische Risikoprofil, so werden wir bald Schwankungen des Silberpreises um mehrere Dollar am Tag, des Goldpreises im dreistelligen Bereich und des Kupferpreises, der heute wie ein Halbedelmetall gehandelt wird, mit Schwankungen von 20-40 Cent/Pfund am Tag erleben.Erwarten Sie eine anhaltende 2-Wege-Volatilität im gesamten Rohstoffsektor und eine anhaltende Inflation. Vor einigen Tagen hat ein zweitägiger Anstieg des Nickelpreises um 250% den Handel an der LME zum Erliegen gebracht. Weizen-Futures stiegen mehrere Tage hintereinander an der erweiterten Grenze von 0,85 Cent/Tag. Überprüfen Sie in einem Monat in Ihrem Lebensmittelgeschäft den Preis und die Verfügbarkeit von Getreide.Letzte Woche erreichten die Rohöl-Futures die Marke von 130 Dollar/Barrel. Wollen Sie gegen die Möglichkeit wetten, dass der Preis in diesem Jahr bei 150 oder sogar 200 Dollar liegt? Können Sie sich vorstellen, wie sich dies auf die heutige "offiziell angegebene" Inflationsrate von 9,5% (die in Wirklichkeit eher bei 15-20% liegt) auswirken wird? Fast alles, was wir verwenden, ist in diesem Jahr um mindestens 15% gestiegen, wobei +25% keineswegs ein Ausreißer sind.Die wahre Gefahr für die Zukunft? Eine sich entwickelnde, eingebaute Erwartung der Menschen, dass die Inflation auf breiter Front bleiben wird... und dass sie noch schlimmer wird. Dies führt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da jeder alles, was er brauchen könnte, auf Vorrat kauft (man denke an den Kauf von Toilettenpapier auf Steroiden), was zu Hortung zum Schutz von Vermögenswerten und Tauschhandel führt.Wenn die Leute darauf warten, dass sich der heutige "Partywagen" - Fiat - was David Morgan seit langem als "Papierversprechen" bezeichnet, in einen wertlosen Kürbis verwandelt, dann machen Sie sich darauf gefasst, sich in die Reihen der Menschen im Libanon, in der Türkei, in Argentinien, Mexiko, Venezuela - und ja, auch in Russland - einzureihen, während Sie zusehen, wie der nominale Wert Ihrer Greenbacks schrumpft. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie "genug" haben? Nun, dann stehen Sie nicht einfach nur da. Tun Sie etwas Produktives!© David SmithDer Artikel wurde am 21. März 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.Hinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.