Video: Prinzipien für den Umgang mit der sich wandelnden Weltordnung von Ray Dalio

Der erfolgreiche Investor Ray Dalio hat Anfang des Monats ein Video veröffentlicht, dass sich mit der sich wandelnden Weltordnung befasst. Zuvor hatte er seine Beobachtungen der Geschichte und daraus gewonnenen Schlussfolgerungen bereits in dem Buch "Principles for Dealing with the Changing World Order" (Prinzipien für den Umgang mit der sich wandelnden Weltordnung) festgehalten.In dem animierten Video spricht Dalio über die Entwicklung von Währungen und ihre Kaufkraft sowie über den "Großen Zyklus" des Aufstiegs und Niedergangs von Nationen in der Vergangenheit. Er erklärt, wodurch sich die einzelnen Phasen dieser Zyklen auszeichnen und wo wir uns im aktuellen Zyklus befinden.Anschließend befasst er sich mit der derzeitigen führenden Weltmacht, den Vereinigten Staaten, und erklärt, wie sich die Zukunft für diese gestalten könnte.© Redaktion GoldSeiten.de