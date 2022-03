United Overseas Bank: Gold zum Jahresende bei 2.200 USD

Juliette Saly und Rishaad Salamat sprachen in der Sendung "Bloomberg Markets: Asia" heute mit Heng Koon How von der United Overseas Bank über seine Preisprognose für Gold.Der leitende Marktstratege erklärt in dem Interview, dass er mit einer steigenden Nachfrage nach dem gelben Metall rechne, da vermehrt sogenannte Sichere Häfen gefragt seien. Die Bank rate ebenfalls dazu, sich durch Gold im Portfolio abzusichern. Ein zentrales Thema werde auch im laufenden Jahr die Inflation darstellen. Eine Rezession sieht der Experte aber eher nicht voraus.Zum Ende des Jahres rechne man bei der Bank mit einem Goldpreis von 2.200 US-Dollar je Feinunze.© Redaktion GoldSeiten.de