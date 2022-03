Goldproduktion Australiens im Jahr 2021

Spitzenreiter China war 2021 zwischenzeitlich nahe daran, als weltgrößter Goldproduzent entthront zu werden, dies meldet Kitco News unter Berufung auf einen Bericht von Surbiton Associates. Letztlich konnte das Reich der Mitte aber seinen ersten Platz verteidigen.Das in Australien ansässige Bergbauberatungsunternehmen meldete kürzlich, dass die australische Goldproduktion 2021 insgesamt 315 Tonnen Gold erreichte. Im Verglich zum Vorjahr ergab sich damit ein Rückgang um 4%.Den Angaben zufolge hatte die australische Goldproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2021 leicht vor der Chinas gelegen, was jedoch im weiteren Jahresverlauf nicht fortgesetzt werden konnte, so dass Australien weiterhin Platz zwei inne hat.© Redaktion GoldSeiten.de