Euler-Hermes-Studie: Ukraine-Konflikt sorgt für mehr Insolvenzen in Europa & Deutschland

Das weltweit führende Kreditversicherungsunternehmen Euler Hermes senkt seine Prognose für das Wachstum des Welthandels auf nunmehr auf 4%, wobei die Weltwirtschaft 2022 nur noch um 3,3% wachsen soll, heißt es auf Onvista . Die BIP-Aussicht für Deutschland beliefe sich derweil nur noch auf ein Wachstum von 1,8%. Das stellte das Unternehmen in einer aktuellen Studie für 2022 fest."Bei einer weiteren Eskalation des Konflikts droht 2023 eine Rezession für die gesamte Weltwirtschaft, für die Eurozone sowie für Deutschland“, erklärte Ludovic Subran, führender Volkswirtschaftler von Allianz und Euler Hermes.Laut Angaben des Unternehmens würden Welthandel und -wirtschaft erhebliche Einschränkungen durch den Ukraine-Konflikt bekommen, wobei zudem auch Insolvenzen in Europa zunehmen sollen. Ohne Gegenmaßnahmen soll die Gesamtzahl der Insolvenzen in diesem Jahr europaweit um 23% zulegen, deutlich stärker als zuerst erwartet. Für Deutschland wird hierbei eine Zunahme der Pleiten um 4% erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de