Die Spieltheorie auf dem Anleihemarkt

Derzeit besagt die einfachste Zinsanalyse, dass die Zinsen steigen, weil die Fed endlich die Inflation bekämpfen will. Und vielleicht ist Ockhams Rasiermesser richtig. Aber was ist, wenn mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht? Lassen Sie uns also heute eine andere Richtung einschlagen. Anstelle der üblichen Edelmetalldiskussion wollen wir einen Blick über den Tellerrand werfen und ein paar Möglichkeiten in Betracht ziehen, die in den Mainstream-Finanzmedien nicht in vollem Umfang diskutiert werden.Zunächst einmal sollten Sie, falls Sie diesen ausführlichen Podcast mit Grant Williams und Luke Gromen noch nicht gehört haben, dies so schnell wie möglich nachholen. Ich kenne sowohl Grant als auch Luke seit Jahren, und beide leisten stets hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, komplexe Informationen in leicht verständlicher Form zu vermitteln. So werden die monetären Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Lage vielfältig und lang anhaltend sein, wie Grant und Luke hier erklären.Sie weisen darauf hin, dass die Entscheidung der USA und der EU vom Wochenende des 5. und 6. März, Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT auszuschließen und in der Folge Russlands Devisenreserven einzufrieren, den Ausschlag für die ganze Situation gab. Dieser Einsatz der finanziellen "nuklearen Option" machte all jenen, die man als Freunde oder Feinde ansah, klar, dass der US-Dollar und die Staatsanleihen nun "Waffen" in dieser - und jeder künftigen - geopolitischen Krise sind.Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der Rendite der US-10-Jahresstaatsanleih in der Zwischenzeit. Zu Beginn des ersten Märzwochenendes war die Rendite leicht gesunken. In den darauffolgenden Tagen hat der stetige Ausverkauf von Anleihen den Zinssatz um 63 Basispunkte oder ganze 36% von 1,74% auf derzeit 2,37% ansteigen lassen.Was also ist hier los? Handelt es sich einfach nur um Inflationsdruck und die Auswirkungen des endgültigen Ausstiegs der Fed aus ihrem QE-Programm für 2020? Möglicherweise. Das ist jedenfalls das, was Ihnen die Mainstream-Finanzmedien erzählen. Was aber, wenn der obige Chart auch einen stetigen Verkaufsdruck seitens der Inhaber von US-Staatsanleihen zeigt, nachdem die USA offen ihre Bereitschaft gezeigt haben, ihren Reservewährungsstatus als Waffe einzusetzen? Sagen wir es so: Wenn Sie China oder ein anderes Land wären, dessen langfristige Interessen vielleicht nicht ganz mit dem übereinstimmen, was die USA wollen, wären Sie dann bereit, den derzeitigen Status quo beizubehalten und Dollar und Staatsanleihen in Ihren Devisenreserven zu halten?Gegenwärtig erwarten fast alle Analysten und Wirtschaftswissenschaftler auf der Verkaufsseite, dass die Zinserhöhungen der Fed zu einem "politischen Fehler" werden, der schließlich zu einer Umkehrung der Renditekurve und zu einer Rezession führt. In dieser Rezession und dem Abfluss von Liquidität wird die Fed gezwungen sein, ihre Politik zu ändern und die Zinsen bis 2023 zu senken. Dies wird in den beiden folgenden Charts deutlich. Die erste zeigt die derzeitige Erwartung einer umgekehrten Kurve und eines negativen Spreads von 33 Basispunkten zwischen der 2-Jahres- und der 10-Jahresrendite bis März nächsten Jahres. Der zweite Chart zeigt die Differenz zwischen den Erwartungen für eine Zinserhöhung in diesem Jahr und den Erwartungen für eine Zinssenkung im nächsten Jahr.Okay, das ist alles schön und gut. Aber diese Art der statischen Analyse berücksichtigt nicht die spieltheoretischen Möglichkeiten der aktuellen geopolitischen Situation. Lassen Sie uns also heute eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Was wäre, wenn stattdessen die langfristigen Zinssätze nicht aufhören würden zu steigen, während sich die US-Wirtschaft verlangsamt? Was wäre, wenn der Verkaufsdruck auf dem Anleihenmarkt anhält und in den kommenden Monaten noch zunimmt? Die Zinsen für längerfristige Staatsanleihen stehen kurz vor einem Durchbruch. Welche Art von beschleunigten Verkäufen könnte eintreten, wenn der unten dargestellte Trend entscheidend gebrochen wird?Wie oben ausgeführt, wird erwartet, dass sich die langfristigen Zinsen umkehren und nach unten gehen, was zu einer Umkehrung der Renditekurve führen würde. Doch was ist, wenn dies nicht der Fall ist? Was ist, wenn der derzeitige Verkaufsdruck bei Staatsanleihen anhält und die Rendite der 10-Jahresanleihe über 3,00% steigt und dann auf 4,00% und darüber hinaus geht?Wenn wir uns in der Anfangsphase eines neuen multipolaren Währungssystems befinden, muss die Auferlegung eines "Powell Put" für den Anleihenmarkt viel früher und viel stärker sein, als irgendjemand in der Finanzwelt derzeit in Betracht zieht. Da die Gesamtverschuldung der USA weiter ansteigt - mit Neuemissionen und Rückzahlungen in Billionenhöhe - sind niedrigere Zinssätze und staatliche Käufer eine Notwendigkeit. Was wäre, wenn in dieser schönen neuen Welt die Fed von Powell letztendlich zum letzten Käufer von US-Staatsanleihen wird?In diesem sehr wahrscheinlichen Szenario wären die US-Regierung und die Federal Reserve gezwungen, sich die Ideen der modernen Geldtheorie zu eigen zu machen (wenn sie es nicht schon getan haben). Die Schaffung von Fiatgeld würde exponentiell zunehmen, und das Ende dieses großen keynesianischen Experiments würde rasch näher rücken. Es ist sehr schwierig, sich ein anderes mögliches Ergebnis vorzustellen.Was bedeutet das nun für Sie, den Edelmetallanleger? Es bedeutet, dass Ihr physisches Metall in Kürze noch wertvoller werden wird. Wenn Sie nicht gerade nach einer günstigen Gelegenheit zum Kauf suchen, werden die täglichen Preisänderungen ziemlich bedeutungslos. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass Sie Ihre Metalle haben und niemand sie Ihnen wegnehmen kann. Wie wir in unserer jährlichen Makroprognose schrieben, war das einzig Vorhersehbare am Jahr 2022, dass es "wild unvorhersehbar und volatil" sein würde. Nun, hier sind wir nun. Ihr bester Plan ist es, die Situation weiterhin zu beobachten, selbständig zu denken und sich entsprechend vorzubereiten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 22. März 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.