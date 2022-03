Die Milliardäre Elon Musk und Michel Saylor: Weg mit dem Dollar, her mit den physischen Sachen

Besitzen Sie materielle Dinge statt Bargeld. Das ist der wichtigste Ratschlag, den Elon Musk denjenigen gibt, die Rat suchen, wo sie ihr Vermögen aufbewahren sollen, wenn die Inflation überhand nimmt. Der Tesla-Chef twitterte als Antwort auf die Vorhersage von MicroStrategy-CEO Michael Saylor, dass die Inflation auf einem 40-Jahreshoch verharren wird und dass sich die Flucht der Investoren aus "Bargeld, Schulden und Wertaktien in knappe Güter wie #bitcoin verstärken wird."Musk schien dem zuzustimmen und sagte, dass "es im Allgemeinen besser ist, physische Dinge wie ein Haus oder Aktien von Unternehmen zu besitzen, von denen man glaubt, dass sie gute Produkte herstellen, als Dollar, wenn die Inflation hoch ist." Er fügte hinzu: "Ich besitze immer noch und werde meine Bitcoin, Ethereum oder Doge nicht verkaufen."Ein interessanter Kommentar, wenn man bedenkt, dass Musk, der diesen Monat sein zweites Kind mit seiner Freundin, der Musikerin Grimes, empfangen hat, alle sieben seiner kalifornischen Wohnsitze für 128 Millionen Dollar verkauft hat und derzeit in Texas zur Miete wohnt. Und nein, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und andere digitale Vermögenswerte sind keine "physischen Sachen". Aber um auf Michael Saylors Punkt einzugehen: Sie sind Privateigentum (im Gegensatz zu Fiatwährung) und sie sind knapp (wie Gold). Der Bitcoin-Vorrat ist auf 21 Millionen begrenzt, während keine neuen Ether-Token produziert werden.Und wussten Sie, dass das Ethereum-Netzwerk im Jahr 2021 einen größeren Wert an Transaktionen als Visa oder Bitcoin abgewickelt hat? Laut Josh Stark von der Ethereum Foundation wurden im letzten Jahr rund 11,6 Billionen Dollar über das Netzwerk abgewickelt, verglichen mit 10,4 Billionen Dollar bei Visa und 4,6 Billionen Dollar bei Bitcoin.Nichtsdestotrotz ist der Rat von Musk gut. Der Wert von Bargeld schwindet derzeit mit einer jährlichen Inflationsrate von 7,9%, obwohl ich glaube, dass diese Zahl viel höher ist. Auf Sparkonten werden im Durchschnitt mickrige 0,06% erwirtschaftet. Die Anleiherenditen liegen unter Wasser. Ganze Länder entledigen sich ihrer Devisenreserven in Form von US-Dollar.Obwohl der Dollarabbau in Ländern wie Russland und China bereits seit einigen Jahren stattfindet, erwarte ich, dass er sich nach dem Einmarsch des erstgenannten Landes in der Ukraine und der Verhängung strenger Finanzsanktionen noch beschleunigen wird. Dies dürfte dem chinesischen Yuan zugute kommen, dessen Ansehen in der vergangenen Woche durch Berichte gestärkt wurde, wonach Saudi-Arabien erwägt, seine Ölverkäufe an China in dieser Währung zu bepreisen.Inzwischen sind die Preise für Eigenheime in den USA im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20% gestiegen, wie aus dem S&P/Case-Shiller Home Price Index hervorgeht. Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus liegt nun zum ersten Mal über 400.000 Dollar. Wie das Wall Street Journal berichtet, verdienten Hausbesitzer im vergangenen Jahr mehr mit ihrer Wohnung als mit ihrer Arbeit.