Gold braucht niedrigen US-Aktienmarkt, um zu steigen  Bloomberg Intelligence

Eine Möglichkeit, dass Gold den Widerstand von 2.000 $ je Unze nachhaltig durchbricht, besteht laut Bloomberg Intelligence darin, dass die US-Notenbank ihre Botschaft tatsächlich umsetzt und damit einen niedrigeren Aktienmarkt in den USA verursacht. Dies berichtet Kitco News "Das Mandat der Federal Reserve, die Inflation zu kontrollieren, lenkt die Fähigkeit der Menschen, Dinge zu kaufen, was bedeuten kann, dass ein niedrigerer Aktienmarkt erforderlich ist, damit Gold zulegen kann. Wenn die Aktien zusammen mit den Zinssätzen weiter steigen, wird das Edelmetall wahrscheinlich stärker unter Druck geraten als wenn die Aktien einen Teil der Arbeit der Fed übernehmen. Wir tendieren eher zu Letzterem", hieß es von Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, am gestrigen Dienstag.Die Botschaft des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dass Zinserhöhungen um 50 Basispunkte jetzt möglich sind, sei ein klares Signal für die US-Aktien, dass die US-Notenbank bereit ist, die Inflation frontal anzugehen."Der Grundstein, der das Metall im Jahr 1999 von etwa 250 $ pro Unze auf den Höchststand von 2011 bei etwa 1.920 $ brachte, wurde unter ähnlichen Bedingungen wie jetzt gelegt: Umkehr eines überbewerteten Aktienmarktes angesichts von Zinserhöhungen der Fed", erklärt der leitende Rohstoffstratege.© Redaktion GoldSeiten.de