P2 Gold gewährt Aktienoptionen

Das Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen P2 Gold Inc. meldete heute, dass es gemäß seinem Aktienoptionsplan den Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeitern des Unternehmens Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 1.625.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,71 $ pro Aktie gewährt hat, die am 21. März 2024 auslaufen.Das Unternehmen verfügt damit nun über insgesamt 6.249.166 ausstehende Aktienoptionen, was ungefähr 8,9% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Gewährung dieser Aktienoptionen unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.© Redaktion MinenPortal.de