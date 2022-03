Platin mit deftiger Abweisung!

Quelle Chart: Guidants

Noch zu Monatsbeginn überzeugte das Industrie- und Edelmetall Platin mit einer grandiosen Jahresauftaktsperformance. In der Spitze wurde rund 28% erreicht und die Aussichten schienen frei für weitere Zugewinne in Richtung von 1.200 USD. Am vorgeschalteten Widerstand bei 1.150 USD war jedoch Schluss und es folgte ein deftiger Rücksetzer in Richtung der 1.000 USD-Marke. Dort stabilisiert sich Platin aktuell und könnte über 1.042 USD erneut in Richtung 1.100 bzw. 1.150 USD durchstarten.Andererseits bleiben die Verkäufer am Drücker. Bei einem nochmaligen Abtauchen unter 1.000 USD, könnte es dabei zu weiteren Verlusten bis 944 bzw. 900 USD kommen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.