Plötzlicher Dollar-Crash mit "Project Sandman", danach Digitalgeld?

Die EU plant, verschlüsselte Chats in Messengerdiensten darauf zu scannen, ob sie Hinweise für Kindesmißbrauch enthalten. An sich ein ehrenwertes Ziel, das aber erhebliches Mißbrauchspotential bietet. Die NATO bereitet ein Treffen in Polen vor und Ukraine und Polen verstärken die Zusammenarbeit. Wird der Einsatz einer "Friedenstruppe" geplant?"Project Sandman" hört sich harmlos an, hätte aber, falls es real ist und umgesetzt wird, katastrophale Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft und Finanzen. Eine plötzliche Aufgabe des US-Dollars, die zum schlagartigen Verfall aller in Dollar bewerteten Vermögenswerte führt.Diese Art von Crash- "Reset" könnte den Boden bereiten für eine globale Digitalwährung der Zentralbanken, an der viele Länder schon arbeiten. Freiheit und Bürgerrechte sind in höchster Gefahr.Ergänzung: Russland hat verkündet, von "unfreundlichen" Staaten Bezahlung für Gas nur noch in Rubel entgegenzunehmen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)