Hohe Inflation spricht für Edelmetalle; Dollar & Anleiherenditen schränken Zunahmen ein

Der Goldpreis stieg am Mittwoch, nachdem widerspenstige Inflation sowie ein intensiverer Ukraine-Konflikt die Nachfrage nach dem sicheren Hafen angefacht haben, auch wenn ein stabilerer Dollar sowie hohe Anleiherenditen die Gewinne eingeschränkt haben, berichtet CNBC . "Auf dem Goldmarkt ist eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen und eine vermeintliche Schnäppchenjagd auf niedrigerem Preisniveau zu beobachten", meinte Jim Wyckoff, Senior Analyst bei Kitco Metals.Die hohe Inflation spreche für Edelmetalle und werde "nicht so bald verschwinden", erklärte er. Außerdem fügte er hinzu, dass steigende Anleiherenditen die Gewinne bei Gold begrenzen und das Metall dazu zwingen könnten, "seitwärts und abgehackt" zu handeln. Die Anziehungskraft des Goldes wurde zudem noch verstärkt, nachdem die US-Aktienindices absackten und der Ölpreis auf über 121 Dollar je Barrel stieg.Die Bestände des weltweit größten Gold-ETF, SPDR Gold Trust, erreichten in dieser Woche den höchsten Stand seit März 2021. "Was derzeit phänomenal ist und ein guter Indikator für den Beginn eines Goldbullenmarktes, ist die nach wie vor bemerkenswert starke Nachfrage nach ETFs", so der unabhängige Analyst Ross Norman.© Redaktion GoldSeiten.de