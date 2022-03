Noram ernennt VP of Exploration, genehmigt Phase-VI-Bohrungen und gewährt Optionen

Vancouver, 24. März 2022 - Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt die Ernennung von Bradley C. Peek, M.Sc., CPG zum Vice President of Exploration bekannt. Zusätzlich hat das Unternehmen vom Bureau of Land Management des US-Bundesstaates Nevada die finale Genehmigung für ein Ressourcenerschließungsprogramm mit 12 Ergänzungsbohrungen (Infill-Bohrungen) erhalten, das darauf abzielt, im hochgradig mineralisierten Lithiumprojekt Zeus einen Teil der bestehenden vermuteten Ressourcen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochzustufen. In den aktuellen NI-43-101-konformen Ressourcen sind laut Schätzung* 363 Millionen Tonnen nachgewiesene und angezeigte Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 923 ppm sowie 827 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 884 ppm, unter Berücksichtigung eines Lithium-Cutoff-Werts von 400 ppm, enthalten. Noram arbeitet derzeit intensiv an einer Vormachbarkeitsstudie (VMS), die bis spätestens Ende 2022 abgeschlossen werden soll, nachdem eine wirtschaftliche Erstbewertung solide Wirtschaftskennzahlen bescheinigt hat. Bei einem Preis von 14.250 USD/Tonne für Lithiumkarbonat ergibt sich ein NPV(8) von 2,67 Milliarden USD und ein interner Zinsfuß von 52 %.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64882/PermitDrillingZeusNR(03.24.22)_DEPRcom.001.pngAbbildung 1 - Geplante Bohrstandorte des Phase-VI-Bohrprogramms im Lithiumprojekt ZeusIm Projekt Zeus wurden zuvor bereits fünf Bohrkampagnen absolviert (2016 - 2021), die zum Aufbau einer der bedeutendsten Lithiumressourcen im Clayton Valley in Nevada geführt haben. Noram nimmt nun eine Phase-VI-Bohrkampagne in Angriff, die 12 Ergänzungsbohrungen (Infill-Löcher) bis in eine ungefähre Tiefe von 120 Meter (393 Fuß) umfasst. Das Programm wird voraussichtlich rund 175 Millionen Tonnen der aktuellen vermuteten Ressourcen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochstufen, was sich deutlich auf die VMS auswirken wird. Die Bohrungen werden außerdem frisches Material für die geotechnischen Untersuchungen und laufenden metallurgischen Untersuchungen liefern und stellen eine wichtige Form der Datenerfassung für die VMS dar, deren Hauptziele darin bestehen, die Ressourcen im Hinblick auf den Abbauplan der Vormachbarkeitsstudie aufzuwerten und in Reserven umzuwandeln sowie Material für weitere metallurgische Untersuchungen zu generieren. Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Erfassung zusätzlicher Daten zur Lithologie, Mineralisierung und Beschaffenheit des Tonsteins. Das Team von Noram hat mittlerweile mit den Vorbereitungsarbeiten für die Bohrplattformen und mit der Überstellung eines Bohrgeräts begonnen. Die Bohrungen werden bis zum Abschluss der Kampagne ohne Unterbrechung (24 Stunden pro Tag) mit zwei Teams durchgeführt.Das Phase-VI-Bohrprogramm wurde speziell dafür konzipiert, einen Großteil der aktuellen vermuteten Ressourcen mit möglichst wenigen Bohrlöchern in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochzustufen. Noram rechnet mit der Fertigstellung dieses neuen NI 43-101-konformen Ressourcenmodells bis zum dritten Quartal 2022.Ich möchte Brad offiziell als neuestes Mitglied unseres Führungsteams in seiner Funktion als VP of Exploration begrüßen. Brad arbeitet seit der Firmengründung mit dem Team von Noram als externer geologischer Berater zusammen. Er war maßgeblich am Aufbau der bedeutenden Lithiumressourcen beteiligt, die wir heute in unserem Lithiumprojekt Zeus haben, erklärt Herr Sandy MacDougall, CEO von Noram. Brad hat seit dem Jahr 2016 jedes einzelne Bohrprogramm konzipiert und beaufsichtigt. Wir arbeiten derzeit auf den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2022 hin und sind stolz darauf, dass Brad nun ein unverzichtbares Mitglied des Teams ist und Noram bei der raschen Umsetzung seiner Explorations- und Erschließungsaktivitäten unterstützt. Mit einer soliden Vermögensbasis von mittlerweile über 18 Millionen CAD verfügen wir aktuell über die nötige Finanzierung, um unser Ziel - eine weitere deutliche Risikominimierung des Projekts Zeus - auch zu erreichen.Brad verfügt über mehr als 40 Jahre internationale Erfahrung im Projektmanagement und in der Rohstoffexploration. Herr Peek ist studierter Geologe mit einem Bachelorabschluss (Bachelor of Science) an der University of Nebraska und einem Masterabschluss (Master of Science) an der University of Alaska. Darüber hinaus ist er Mitglied der Society of Economic Geologists und des American Institute of Professional Geologists (Certified Professional Geologist, CPG11299).Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Bradley C. Peek, M.Sc., CPG, Vice President Exploration von Noram, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.Das Unternehmen hat außerdem 1.710.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Preis von 0,80 $ für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Gewährungsdatum zur Zuteilung reserviert. Damit wird die zuvor in einer Pressemeldung am 28. Februar 2022 angekündigte Reservierung von Optionen geändert, wobei der Preis und die Bedingungen unverändert sind, die Anzahl der gewährten Optionen jedoch von 1.400.000 auf 1.710.000 Incentive-Aktienoptionen steigt. Das Unternehmen wird diese Incentive-Aktienoptionen an Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens vergeben. Diese Optionen können zu einem Preis von 0,80 $ pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausgeübt werden.Alle Optionen werden in Übereinstimmung mit dem 10%igen rollierenden Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem Finanzmittel von über 18 Millionen US-Dollar. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.250 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSSandy MacDougall, Chief Executive Officer and DirectorC: 778.999.2159Peter A. Ball, President and Chief Operating Officerpeter@noramlithiumcorp.comC: 778.344.4653Suite 2150 - 555 West Hastings StreetVancouver BC V6B 4N6T: 604.553.2279ir@noramlithiumcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. *Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering (Dezember 2021).Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!