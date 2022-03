Russland plant Erdgas-Rubelzahlungen für europäische Länder

Russland plant, von den europäischen Ländern Zahlungen in Rubel für den Kauf von Erdgas zu verlangen, berichtet Yahoo Finance . Die Gaspreise stiegen um mehr als 30%, nachdem Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit seiner Regierung die Zentralbank angewiesen hatte, innerhalb einer Woche einen Mechanismus für Rubelzahlungen für Erdgas zu entwickeln."Ich schätze, dass eine Zahlung in Rubel möglich ist, wenn eine europäische Bank mit einer russischen, nicht sanktionierten Bank zusammenarbeiten kann, aber das könnte schwierig werden", sagte Jonathan Stern, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Oxford Institute for Energy Studies.Deutschland, größter Abnehmer von russischem Gas, bezeichnete die Ankündigung von Rubelzahlungen als Vertragsbruch und wird laut Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seinen europäischen Partnern darüber sprechen, wie zu reagieren ist. Italien, der zweitgrößte Kunde von Gazprom PJSC, dem staatlichen russischen Exportmonopolisten, erklärte, es sei nicht geneigt, für russisches Gas in Rubel zu zahlen, da dies Putin helfen könnte, Europas Sanktionssystem zu schwächen."Ich bin der Meinung, dass wir in Euro zahlen, weil die Zahlung in Rubel eine Möglichkeit wäre, Sanktionen zu vermeiden. Deshalb denke ich, dass wir weiterhin in Euro zahlen", sagte Francesco Giavazzi, der Wirtschaftsberater von Premierminister Mario Draghi, auf dem Bloomberg Capital Market Forum in Mailand.© Redaktion GoldSeiten.de