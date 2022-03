ANZ Bank: Gold wird nicht unter 1.900 USD fallen

Nach Einschätzung der Strategen der ANZ Bank könnte eine straffere Geldpolitik den Appetit der Anleger auf Gold dämpfen. Dies berichtet FXStreet . Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass das gelbe Metall unter die Marke von 1.900 USD fallen wird."Die Zentralbanken weltweit beginnen, ihre Geldpolitik zu straffen, um die Inflation einzudämmen. Sich verschlimmernde Unterbrechungen der Lieferketten und die hohen Rohstoffpreise könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, im Laufe des Jahres aggressivere Zinserhöhungen vorzunehmen. Dies könnte den Appetit der Anleger auf Gold dämpfen, jedoch sieht es so aus, als sei der Goldpreis in den nächsten sechs Monaten bei 1.900 USD/oz nach unten abgesichert." Erklären die Analysten der Bank.Die aktuelle Prognose der Bank lautet entsprechend wie folgt: "Wir gehen davon aus, dass sich der Goldpreis in den nächsten drei Monaten bei 1.950 USD/oz einpendeln und im Jahresdurchschnitt bei 1.900 USD/oz liegen wird."© Redaktion GoldSeiten.de