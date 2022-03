David Erfle: Technischer Tiefpunkt bei Goldaktien erreicht

Charlotte McLeoad sprach für The Investing News Network in dieser Woche mit David Erfle, dem Herausgeber und Gründer von Junior Miner Junky, über die Entwicklung der Goldpreise und der Goldbergbauunternehmen.Zuletzt haben Faktoren wie der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die jüngste Sitzung der US-Notenbank zu interessanten Preisbewegungen des Edelmetalls geführt. Erfle glaubt, dass der Goldpreis nun eine Unterstützung bei 1.900 oder 1.920 US-Dollar pro Unze ausgebildet hat. Dennoch sei es vorstellbar, dass es zu einem Test der Marke von 1.850 USD komme, da sich dort vor Ausbruch des Krieges ein "starker Widerstand" befand.Insgesamt ist der Experte aber sehr optimistisch gestimmt. Er erklärt in dem Interview, dass der Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus durch die Fed in der Regel mit einen Tiefpunkt am Goldmarkt einhergehe. Die Pläne der US-Zentralbank wurden diesmal weit im Voraus angekündigt, und so hätten die Goldunternehmen vor etwa sechs Monaten mit der Bodenbildung begonnen. Die Goldaktien haben laut Erfle nun technisch gesehen einen Tiefpunkt erreicht – sowohl der VanEck Gold Miners ETF als auch der VanEck Junior Gold Miners ETF.Er selbst kaufe derzeit Junior-Entwicklungsunternehmen im Spätstadium, die sich in der Machbarkeits- oder in der Finanzierungsphase befinden oder kurz davor stehen. Viele von ihnen hätten einen beträchtlichen Ausverkauf erlebt, doch dies dürfte sich nun ändern, da Finanzierungen nun leichter zugänglich seien und die Marktteilnehmer erkennen würden, dass die Assets dieser Unternehmen bei einem höheren Goldpreis gute Margen erzielen.Erfle erwartet in diesem Jahr mehr Fusionen und Übernahmen in der Goldbergbaubranche.© Redaktion GoldSeiten.de