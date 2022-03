Gold bei 2.000 oder 600 Dollar? Kein Unterschied

Der Goldpreis hat im vergangenen Monat kurzzeitig mit der 2.000-Dollar-Marke geflirtet. Mit 2.043 Dollar je Unze war es einige Dollar davon entfernt, seinen Höchstpreis von 2.058 Dollar je Unze 18 Monate zuvor zu erreichen. Bei einem aktuellen Goldpreis von etwa 1.958 ist die 2.000-Dollar-Marke der ideale Mittelwert dieser Spanne. Dies ist eine schöne runde Zahl und scheint der Preis zu sein, auf den sich die meisten Goldhändler und Anleger derzeit konzentrieren. Es ist daher wahrscheinlich eine gute Idee, zu sehen, ob der Goldpreis von 2.000 Dollar eine andere Bedeutung hat als die, an die die meisten in der Goldgemeinde denken. Und das tut er.Eine Unze Gold zu 2.000 Dollar ist heute genauso viel wert wie 1980 zu 600 Dollar. Mit anderen Worten, inflationsbereinigt ist Gold heute nicht mehr wert als vor 42 Jahren. Eine Unze Gold zu 2.000 ist heute genauso viel wert wie eine Unze Gold zu 600 Dollar im Jahr 1980. Was Sie heute mit einer Unze Gold kaufen können, entspricht dem, was Sie vor mehr als vier Jahrzehnten mit einer Unze Gold kaufen konnten. Dies steht im Einklang mit der Rolle von Gold als Wertaufbewahrungsmittel.Wir haben in letzter Zeit viel von denjenigen gehört, die behaupten, dass der Goldpreis leicht auf 3.000 Dolar je Unze oder mehr steigen könnte; vielleicht sogar auf 10.000 Dollar je Unze. Diese Preise sind natürlich möglich, aber wahrscheinlich nicht schnell oder leicht. Das liegt daran, dass Gold - bei 2.000 Dollar je Unze - bereits einen vollständigen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar um 99% darstellt. Damit der Goldpreis über 2.000 USD steigt und über dieser Zahl bleibt oder auf ein höheres Niveau ansteigt, müsste die Kaufkraft des US-Dollar weiter deutlich und dauerhaft sinken. Der Goldpreis spiegelt die Auswirkungen der Inflation wider, die bereits in die Wirtschaft eingeflossen sind, und nicht diejenigen, die noch nicht eingetreten sind.Nicht viel. Der Preis könnte wieder etwas ansteigen und bis auf 2.100 Dollar klettern, aber wir haben wahrscheinlich den Höchststand für diesen Anstieg gesehen. Sollte der US-Dollar über einen längeren Zeitraum hinweg stark bleiben oder sich die Wirtschaft weiter verbessern, könnte der Goldpreis stark fallen. Und er könnte auch mehrere Jahre lang niedrig bleiben.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 27. März 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.