Folker Hellmeyer, ist der Petrodollar in Gefahr?

Michael Mross sprach kürzlich mit Folker Hellmeyer über die weltweiten Folgen der Sanktionspolitik des Westens.Der Finanzexperte erklärt in dem Interview, dass das dollarbasierte Finanzsystem seit einigen Jahren an Bedeutung verliert. Durch den Ukraine-Krieg habe sich diese Entwicklung deutlich beschleunigt. Ein wichtiger Faktor ist Putins Überlegung, das Öl des Landes künftig nur noch im Tausch gegen Rubel zu verkaufen.Hellmeyer zufolge beteiligen sich sehr viele Länder mit Bedeutung im Bereich der fossilen Brennstoffe nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland und erhalten damit nun entscheidende Vorteile "gegenüber den Investitionsstandorten des Westens". Indien und China würden beispielsweise nun mehr fossile Brennstoffträger aus Russland beziehen und zwar zu vergleichsweise günstigeren Preisen. Im Hinblick auf Preis und Energiesicherheit finde hier also eine entscheidende Entwicklung statt.© Redaktion GoldSeiten.de