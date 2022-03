Gold Fundamentaldaten der Mid-Tiers für Q4'21

Die mittelgroßen und kleinen Goldbergbauunternehmen, die das größte Aufwärtspotenzial in ihrem Sektor haben, sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Sie haben den jungen Aufwärtstrend des Goldpreises verstärkt und sind bereits zu großen Ausbrüchen aufgebrochen. Und die Gewinne der kleineren Goldunternehmen werden wahrscheinlich noch viel größer werden. Die vor kurzem gemeldeten Gewinne für das vierte Quartal 21 zeigen, dass die Fundamentaldaten weiterhin stark sind. Zusammen mit dem inflationsbedingten Anstieg des Goldpreises werden diese zu großen Käufen führen.Da das 1. Quartal 22 bereits zu Ende geht, scheint ein Blick auf die Geschäfts- und Finanzberichte des Vorquartals veraltet. Da die meisten Unternehmen jedoch nach Kalenderjahren arbeiten, sind die Fristen für die Berichterstattung zum 4. In den USA müssen die Unternehmen die 10-K-Ergebnisse für das gesamte Jahr erst 60 Tage nach Quartalsende vorlegen, während es für die 10-Q-Quartalsberichte nur 40 Tage sind. In Kanada, dem Epizentrum des Goldbergbauuniversums, verlängern sich die Jahresendtermine auf 90 Tage!Ende März ist also der früheste Zeitpunkt, an dem genügend mittelgroße und kleine Goldbergbauunternehmen ihre vollständigen Q4-Ergebnisse vorgelegt haben, um sie zu analysieren. Unmittelbar nach jeder vierteljährlichen Gewinnsaison befasse ich mich mit den neuesten Berichten der 25 größten Unternehmen, die den hervorragenden GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF bilden. Mit einem Nettovermögen von 5,1 Milliarden Dollar zur Wochenmitte ist dies der zweitgrößte Goldaktien-ETF nach seinem großen Bruder GDX, dem Major-Goldbergbaufonds.Die Kategorien von Goldaktien werden durch ihre Produktionsraten definiert. Kleine Junioren fördern weniger als 300.000 Unzen Gold im Jahr, mittlere Unternehmen produzieren zwischen 300.000 und 1.000.000 Unzen, große Unternehmen fördern mehr als 1.000.000 Unzen, und riesige Super-Majors produzieren mehr als 2.000.000 Unzen. Die Mid-Tiers bieten eine einzigartige Mischung aus umfangreicher, diversifizierter Produktion, gutem Produktionswachstumspotenzial und kleinerer Marktkapitalisierung, die ideal für überdurchschnittliche Gewinne ist.Mid-Tiers sind viel weniger risikoreich als Juniors und verstärken die Aufwärtsbewegungen des Goldes viel stärker als Majors. Trotz seines Namens ist der GDXJ überwiegend ein ETF für mittelgroße Goldbergbauunternehmen. Obwohl er als echter Junior-ETF begann, erwies sich dieser Markt allein als zu klein, um die großen Kapitalzuflüsse zu absorbieren, die GDXJ anzog. Ich habe diese Entwicklung in früheren Aufsätzen in diesem Deep-Research-Thread, der nun schon seit 23 Quartalen in Folge läuft, eingehend analysiert.Das Interesse von Spekulanten und Anlegern an diesen kleineren Goldunternehmen steigt nach dem großen Anstieg von GDXJ um 30,8% zwischen Ende Januar und Anfang März. Allerdings hat dies den parallelen Anstieg des Goldpreises in diesem Zeitraum nur um das 2,1-fache verstärkt, was für diese vielversprechenden Aktien nicht gerade günstig ist. Mid-Tier- und Junior-Aktien benötigen einen Stimmungsumschwung in der Herde, der erst dann eintritt, wenn der Goldpreis lange genug hoch gestiegen ist. Dieser wichtige Wendepunkt rückt näher.Es ist den Managern hoch anzurechnen, dass sich GDXJ weiter verbessert. Im Gegensatz zum GDX ist der GDXJ nicht mit den riesigen Super-Majors belastet, die nicht in der Lage sind, ihre Produktion zu steigern. Der GDXJ ist auch weitaus besser diversifiziert, da seine Top-25-Bestände zur Wochenmitte nur 61,4% seiner Gesamtgewichtung ausmachen, verglichen mit 88,5% beim GDX. Während handverlesene, fundamental überlegene Einzeltitel jeden börsengehandelten Fonds mühelos übertreffen, ist GDXJ das Nonplusultra der Branche.Diese Tabelle fasst die operativen und finanziellen Höhepunkte der Top 25 des GDXJ im vierten Quartal 21 zusammen. Die Aktiensymbole dieser Goldunternehmen sind nicht alle in den USA notiert, und ihnen sind die Änderungen in der Rangfolge innerhalb des GDXJ im vergangenen Jahr vorangestellt. Die Umschichtungen in ihren ETF-Gewichtungen spiegeln die Verschiebung der Marktkapazitäten wider, die sowohl die Outperformer als auch die Underperformer seit dem vierten Quartal 20 aufzeigen. Auf diese Symbole folgen die aktuellen GDXJ-Gewichtungen.Als Nächstes folgt die Produktion dieser Goldbergbauunternehmen in Q4'21 in Unzen, zusammen mit den Veränderungen im Jahresvergleich zum vergleichbaren Q4'20. Die Produktion ist das Lebenselixier dieser Branche, wobei die Anleger im Allgemeinen das Produktionswachstum über alles andere stellen. Danach folgen die Kosten für die Gewinnung des Goldes aus dem Erdinneren, und zwar sowohl die Cash-Kosten als auch die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze. Letztere geben Aufschluss über die Rentabilität der Bergbauunternehmen.Danach folgt ein Bündel harter Buchhaltungsdaten, die den Wertpapieraufsichtsbehörden gemeldet werden: vierteljährliche Einnahmen, Gewinne, operativer Cashflow und daraus resultierende Kassenbestände. Leere Datenfelder bedeuten, dass die Unternehmen diese speziellen Daten bis Mitte dieser Woche noch nicht gemeldet hatten. Jährliche Veränderungen werden nicht berücksichtigt, wenn sie irreführend wären, z. B. beim Vergleich negativer Zahlen oder wenn sich die Daten von positiv zu negativ oder umgekehrt verschieben.Die elitären mittelgroßen und Junior-Goldunternehmen, die die oberen Ränge des GDXJ ausfüllen, meldeten im vergangenen Quartal im Allgemeinen gute Ergebnisse, trotz niedrigerer durchschnittlicher Goldpreise. Aus fundamentaler Sicht schnitten diese kleineren Goldunternehmen im vierten Quartal 21 besser ab als die von den Majors dominierten GDX-Werte, was ein gutes Omen ist. Der gesamte Goldaktiensektor ist für weitaus größere Gewinne gerüstet, da der Goldpreis aufgrund der rasenden Inflation, die durch das epische Gelddrucken der Fed ausgelöst wurde, weiter steigt.