Die Dinge bessern sich

In diesen Artikeln werfe ich einen Blick auf die Wirtschaft und sage Ihnen, was ich davon halte, im Guten wie im Schlechten. Die letzten waren meist negativ. Ich bedaure, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber manchmal ist das einfach die Realität. Ich sage oft, dass ich der optimistischste Mann im Raum bin, und das stimmt auch. Das liegt daran, dass ich über den Horizont schaue und sehe, wohin wir gehen. Ich kann mir auch "langweilige" Statistiken ansehen und feststellen, wie weit wir gekommen sind. Die Trends sind unsere Freunde.Heute möchte ich mich nur auf die guten und manchmal auch die großartigen Nachrichten konzentrieren. Die Welt wird besser, aber sie macht nicht die Schlagzeilen wie die Probleme und Katastrophen. Als ich aufgewachsen bin, hieß es in den Zeitungen: "Ist es blutig, ist es auf der Titelseite." Für die heutigen Online-Schlagzeilen gilt dies noch mehr. Krisen und Pessimismus verkaufen sich gut.Gute Nachrichten nicht so sehr. Sich in negativen Gedanken zu suhlen, wird Ihre Probleme nicht lösen, sondern sie vielleicht sogar noch verschlimmern. Die Menschheit ist nicht durch Jammern dorthin gekommen, wo sie jetzt ist, sondern durch das Finden von Lösungen. Machen wir also eine Pause vom Schlechten und freuen wir uns auf bessere Zeiten.Da das Thema Energie im Moment ganz oben auf der Tagesordnung steht, beginnen wir mit den guten Nachrichten. Die kriegsbedingten Unterbrechungen und die Inflation, die ihnen vorausging, brechen einige festgefahrene Positionen auf, die den Fortschritt verzögern. Ich freue mich besonders über die größere Flexibilität bei der Kernenergie. Deutschland überdenkt seinen Plan, Kernkraftwerke abzuschalten, und Frankreich plant den Bau weiterer Anlagen. Das ist ein großer Fortschritt.Die moderne Kerntechnik verringert die Risiken älterer Konstruktionen, die zu Störfällen wie Tschernobyl und Fukushima führten, erheblich. Sie können Grundlaststrom liefern, wenn die Wetterbedingungen Wind und Sonne nicht begünstigen. Es gibt zahlreiche Projekte, die sich auf kleine, saubere Kernkraftwerke konzentrieren, die billigen Strom liefern würden.Und es wird noch besser. Ein erstaunlicher Betrag an Forschungsgeldern fließt in Kernfusionsreaktoren (im Gegensatz zu den derzeitigen Kernspaltungsreaktoren). Diese würden mehr Energie erzeugen und gleichzeitig die Strahlung und den radioaktiven Abfall reduzieren. Ein Fusionsreaktor bildet im Wesentlichen die Sonne in einem winzigen Maßstab nach. Es handelt sich also gewissermaßen um eine 24-Stunden-"Sonnen"-Energie. Ich verfolge diese Branche schon seit einiger Zeit. Sie erhalten Geld von sehr seriösen Investoren, die verstehen, dass das Knacken des Fusionscodes einen 1.000-fachen Investitionsmultiplikator darstellt.Die Fusion ist nicht mehr 30-40 Jahre entfernt. Sie könnte schon Ende dieses Jahrzehnts funktionieren, was einen weltweiten Umbruch bedeuten würde. Auch die Geothermie, die Nutzung der natürlichen Wärme der Erde, hat ein enormes Potenzial. Zurzeit ist sie nur an vulkanisch aktiven Orten wie Island möglich. Quaise Energy, ein aus dem MIT hervorgegangenes Start-up-Unternehmen, entwickelt eine Mikrowellen-Bohrtechnologie, mit der überall auf der Welt 12-Meilen-Löcher gebohrt werden könnten.Die Vision ist es, Schächte in der Nähe bestehender Kohle- und Erdgasgeneratoren zu bohren und sie so umzurüsten, dass sie stattdessen die geothermische Wärme nutzen können. Das könnte eine schnelle und relativ einfache Umstellung sein.Ich habe mich mit Hover Energy befasst, einem kleinen Unternehmen mit einer völlig neuen Technologie für die Windenergie. Sie haben eine kleine Windturbine entwickelt, die viel effizienter ist als die typischen Windmühlen, die wir mit Windkraft in Verbindung bringen. Im Grunde handelt es sich um einen 10-Fuß-Würfel, der oben auf einer Plattform sitzt, die einen großen Zylinder enthält.Die zylindrische Turbine ist von Schaufeln umgeben, die den Wind lenken und die Windkraft vervielfachen. (Physik-Nerds werden gerne herausfinden, warum bei einer Anordnung von sieben dieser Turbinen die mittlere Turbine 50% produktiver ist als die äußeren Turbinen). An Orten wie Puerto Rico und den karibischen Inseln, wo Energie unglaublich teuer ist, sind sie bei weitem die wettbewerbsfähigste Wahl.Auch beim Lufttransport gibt es viele Fortschritte zu verzeichnen. Das ist eine besondere Herausforderung, denn man muss die Energie mit in die Luft nehmen. Erdöl liefert viel Energie für sein Gewicht, aber es werden auch andere Möglichkeiten entwickelt. Letztes Jahr flog United Airlines eine 737 mit 100 Passagieren von Chicago nach Washington mit einem Treibstoffgemisch aus Zucker und Mais. ZeroAvia, ein von British Airways unterstütztes Start-up-Unternehmen, glaubt, dass es bis 2026 ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug mit 50 Sitzplätzen in die Luft bringen kann.