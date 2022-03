Währungskriege drehen sich um Russlands Gold

Als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben die USA und die G-7-Länder einen Währungskrieg gegen den Kreml begonnen. Die gegen die russische Zentralbank verhängten Sanktionen haben dazu geführt, dass das Land aus dem von den USA dominierten globalen Finanzsystem ausgeschlossen wurde. Nun versucht die Biden-Regierung, Russland daran zu hindern, Gold als alternatives Tauschmittel zu verwenden. Letzte Woche erklärte das Finanzministerium: "US-Personen ist es untersagt, sich an Transaktionen - einschließlich goldbezogener Transaktionen - mit der Zentralbank der Russischen Föderation, dem Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation oder dem Finanzministerium der Russischen Föderation zu beteiligen."In den letzten Jahren hat Russland seine Goldreserven erheblich aufgestockt. Derzeit verfügt es über den fünftgrößten Vorrat der Welt im Wert von schätzungsweise 140 Milliarden Dollar. US-Beamte wollen Russland daran hindern, Gold zu verkaufen, um seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Russische Beamte scheinen jedoch eher geneigt zu sein, Gold anstelle von Dollar als Zahlungsmittel im internationalen Handel zu akzeptieren. Russland hat erklärt, dass "unfreundliche" Länder für russisches Gas und andere Produkte nun in Rubel oder Gold bezahlen müssen - ein Schritt, der den Wert der angeschlagenen Währung in die Höhe trieb. Berichten zufolge erwägt Moskau sogar die Einführung von Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel im internationalen Handel."Wenn sie kaufen wollen, sollen sie entweder in harter Währung zahlen, und das ist für uns Gold, oder so zahlen, wie es für uns bequem ist, und das ist die nationale Währung [der russische Rubel]", sagte Pavel Zavalny, Vorsitzender des Energieausschusses der russischen Duma. Zavalny drängt auch China dazu, die Dollarisierung aufzugeben und zur Abrechnung in Gold, Rubel oder Yuan überzugehen. China, Indien und der Ferne Osten sind die Hauptakteure in den globalen Währungskriegen. Wenn sie sich dem zunehmend expansiven US-Sanktionsregime entziehen, könnte eine neue bipolare Währungsordnung entstehen. Das weltweite Vertrauen in den "Dollar" der Federal Reserve Note als Weltreservewährung schwindet rapide.Wenn die USA plötzlich erklären können, dass sie die Dollar-Vermögenswerte einer großen ausländischen Zentralbank einfrieren und deren Gold aus dem Verkehr ziehen, werden viele andere Länder befürchten, dass sie als nächstes auf die schwarze Liste gesetzt werden. Sie werden natürlich einen Plan B bereithalten wollen. Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie die ausbrechenden Währungskriege das globale Währungssystem umgestalten werden. Eine Möglichkeit ist, dass Gold eine viel wichtigere Rolle als bisher spielen wird. Seit die USA 1971 die Goldkonvertibilität aufgehoben haben, ist der Fiat-"Dollarstandard" in Kraft - implizit gestützt durch Öl und das Versprechen Saudi-Arabiens und anderer OPEC-Produzenten, Dollar als Zahlungsmittel zu akzeptieren.Der Petro-Dollar ist nun in Gefahr, seine Vormachtstellung zu verlieren. Während die USA in der Vergangenheit in der Lage waren, ihre finanzielle und militärische Macht einzusetzen, um die Länder des Nahen Ostens auf Linie zu halten, könnten sie es übertreiben, wenn sie versuchen, die ganze Welt zu zwingen, Russland zu meiden. Wie bei jedem Krieg, so gerechtfertigt er auch sein mag, wird es auch hier Rückschläge geben. Die offene Bewaffnung des Finanzsystems gegen Russland wird zu Gegenangriffen auf die Federal Reserve Note führen. Der Wert einer Währung lässt sich nicht allein durch Gewalt aufrechterhalten. Viele Diktaturen in der Geschichte haben den wirtschaftlich ruinösen Weg der Hyperinflation beschritten. Der jüngste Inflationsschub in Amerika könnte ein unheilvolles Zeichen für das sein, was noch kommen wird. Haben Sie Gold (und Silber)?© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 28. März 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.