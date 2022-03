Fura Gems versteigert atemberaubende natürliche Smaragde

DUBAI und SHARJAH, VAE, 29. März 2022 - Fura Gems ("FURA") freut sich, seine zweite Auktion für kolumbianische Rohsmaragde anzukündigen, die vom 3. bis 10. April 2022 in Sharjah, VAE, stattfinden wird. FURA präsentiert eine noch nie dagewesene, seltene Auswahl an unbehandelten, natürlichen Smaragden von intensiver Farbe und makelloser Reinheit.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte: https://www.multivu.com/players/uk/9031151-fura-gems-auction-stunning-natural-emeralds-from-coscuez-colombia/- Über 210.000 Karat Rohsmaragde in verschiedenen Qualitäten werden ausgestellt.- Eine beeindruckende Reihe von Smaragd-Rohsteinen bester Qualität mit einem Gewicht von jeweils mehr als 20 Karat, darunter zwei prächtige und unglaubliche Smaragd-Rohsteine von jeweils 81,2 Karat und 83,8 Karat.- Einführung des ersten Smaragd-Klassifizierungssystems seiner Art, um den Käufern zu helfen, Layouts, kalibrierte Pakete und sogar einzelne Stücke mit ähnlicher Farbe und Reinheit zu erhalten.- Über 50 Kunden aus Kolumbien, Indien, New York, Israel und Bangkok nehmen teil- Erstmals für kolumbianische Smaragde garantiert FURA mit dem Provenance Proof Blockchain-System des Gübelin Gem Labs die vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz des gesamten Auktionsloses an Smaragdrohstoffen.- Der Smaragd-Vaterschaftstest von Gübelin bescheinigt die Ursprungsmine für natürliche Meisterwerke von höchster Qualität- Diese Rohsmaragde werden ausnahmslos ethisch und nachhaltig abgebaut."Nach der Genehmigung der Umweltgenehmigung und der Verlängerung des Bergbautitels um 30 Jahre haben wir bereits mit dem Bau des großen Untertagebergwerks begonnen. Wir glauben, dass Fura bis 2023 der größte Lieferant von kolumbianischen Rohsmaragden weltweit sein wird und damit eine konstante Versorgung des Handels mit kolumbianischen Rohsmaragden gewährleistet.Die Palette der feinsten Qualitäten, die ausgestellt werden, einschließlich der 81,2 Karat und 83,8 Karat Rohsmaragde, bestätigt unsere Überzeugung, dass Coscuez die feinsten Smaragde der Welt produziert. Wir sind auch stolz darauf, den Smaragd-Vaterschaftstest und das Provenienznachweis-Blockchain-System des Gübelin Gem Labs hinzuzufügen, um vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Smaragde aus der Mine von Coscuez zu gewährleisten.Fura dankt der Gemeinde Coscuez, der kolumbianischen Regierung für ihre Unterstützung und dem Fura-Team für seine unermüdliche harte Arbeit und sein unermüdliches Engagement, Fura zu einem wirklich globalen Bergbauunternehmen zu machen." FURA , www.furagems.com ist ein 2017 gegründetes Unternehmen, das Edelsteine fördert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügt über drei Tochtergesellschaften in Kolumbien, Mosambik und Australien, die Smaragde, Rubine bzw. Saphire fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774323/FURA_EMERALD_JOINT_IMAGES.jpgRupak Sen, Leiter des Bereichs Marketingrupak.sen@furagems.comRohit Jain, Büro für Öffentlichkeitsarbeit+917028918380rohit@fountainmediaandcommunicationsgroup.com