Deutschlands Niedergang beschleunigt sich. Letzte Woche wurde aufgrund von Energiemangel der Bahn-Güterverkehr für Stunden eingestellt. Durch den Ukraine-Konflikt wird Erdgas immer knapper und die Behörden bereiten Unternehmen schon auf Zuteilungen und Abschaltungen vor. Ersatz für russisches Erdgas ist nicht ausreichend verfügbar und Katar kann erst ab 2026 in Mengen liefern.Derweil gerät das C19 Thema fast in den Hintergrund. Der Ex-Chef des LKA Thüringen, Uwe Kranz, schreibt zwei offene Briefe an alle Bundestagsabgeordneten, die Impflicht mit den im Einsatz befindlichen Stoffen als "unverantwortliches Verbrechen an der Menschheit" fallen zu lassen.Die russische Zentralbank beschließt den Goldankauf zu 5.000 Rubel je Gramm, wofür es eine weitere Aufwertung braucht, um für die heimischen Minen attraktiv zu werden. An der Aufwertung des Rubel arbeitet man, indem Gazprom an "feindliche" Staaten nur noch in Rubel verkaufen soll.Mit Unterstützung der USA betriebene Biowaffenlabore in der Ukraine sind kein Fake. Präsidenten-Sohn Hunter ist darin verwickelt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)