Condor Gold: Geprüfte Ergebnisse für das am 31.12.21 endende Jahr und Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Condor Gold plc



KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DAS JAHR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021





Anmerku Abgesch Abgeschl

ngen lossene ossenes

s Jahr

Jahr

31.12.20

31.12.2

1



£ £

Verwaltungskosten (2,330, (1,750,3

003 95)

)

Gewinn aus der Veräußerung - 439,228

eines Projekts







Betriebsverlust 5 (2,330, (1,311,1

003) 67)





Finanzielle Einnahmen 4 - 1,175



Verlust vor Ertragssteuern (2,330, (1,309,9

003) 92)





Ertragsteueraufwand 6 - -



Verlust für das Jahr (2,330, (1,309,9

003) 92)







Sonstiges Gesamtergebnis:



Sonstiges Gesamtergebnis,

das in späteren Perioden in

den Gewinn oder Verlust

umgegliedert

wird:



Währungsumrechnungsdifferenze (119,93 (1,615,1

n 7) 68)



Sonstiges Gesamtergebnis (119,93 (1,615,1

(Verlust) / Ertrag für das 7) 68)

Jahr





Gesamtergebnis für das Jahr (2,449, (2,925,1

940) 60)





Verlust zuzuschreiben:

Nicht-beherrschende Anteile - -

Eigentümer der Muttergesellsc (2,330, (1,309,9

haft 003) 92)



(2,330, (1,309,9

003) 92)





Gesamtergebnis zuzurechnen:

Nicht-beherrschende Anteile - -

Eigentümer der Muttergesellsc (2,449, (2,925,1

haft 940) 60)



(2,449, (2,925,1

940) 60)





Gewinn je Aktie, ausgedrückt

in Pence je

Aktie:



Unverwässert und verwässert 8 (1.70) (1.21)

(in

Pence)



KONSOLIDIERTE BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2021





Anme31.12.2 31.12.2

rkun1 0

gen



£ £

VERMÖGEN:

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Sachanlagen und Ausrüstung 9 7,473,4 3,067,3

Immaterielle Vermögenswerte 10 33 97



28,100, 22,089,

980 314





35,574, 25,156,

413 711



KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Forderungen aus Lieferungen und 12 775,693 114,409

Leistungen und sonstige 2,072,0 4,159,3

Forderungen 46 91



Zahlungsmittel und Zahlungsmitte

läquivalente





2,847,7 4,273,8

39 00





VERMÖGEN INSGESAMT 38,422, 29,430,

152 511







VERBINDLICHKEITEN:

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus 14 248,176 266,412

Lieferungen und Leistungen und

sonstige

Verbindlichkeiten







GESAMTVERBINDLICHKEITEN 248,176 266,412



NETTOUMLAUFVERMÖGEN 2,599,5 4,007,3

63 88





NETTOVERMÖGEN 38,173, 29,164,

976 099







DEN EIGENTÜMERN DES 29,326, 23,732,

MUTTERUNTERNEHMENS 143 526

ZUZURECHNENDES 15

EIGENKAPITAL



Eingefordertes Grundkapital

Kapitalrücklage 42,528, 37,175,

627 626



Rücklage für Wechselkursdifferen (2,482, (2,362,

zen 038) 101)



Gewinnrücklagen (31,198 (29,381

,756) ,952)





38,173, 29,164,

976 099





Nicht-beherrschende Anteile - -



EIGENKAPITAL INSGESAMT 38,173, 29,164,

976 099

KONSOLIDIERTE EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

ZUM 31. DEZEMBER 2021



GrundkKapitaRücklagEinbehInsgesNicht Eigenk

apitallrückle für alteneamt beherapital

age Wechse Gewin rschen insge

lkursdine de samt

fferenz Antei

en le



£ £ £ £ £ £ £

Am 1. Januar 18,93233,953(746,93(28,3523,785- 23,785

2020 ,704 ,693 3) 4,144),320 ,320



Umfassendes Eink

ommen

:

Verlust für das - - - (1,309(1,309- (1,309

Jahr ,992) ,992) ,992)



Sonstiges Gesamt

ergebnis

:

Währungsumrechnu- - (1,615,- (1,615- (1,615

ngsdifferenzen 168) ,168) ,168)





Gesamtergebnis - - (1,615,(1,309(2,925- (2,925

168) ,992) ,160) ,160)





Neu ausgegebene 4,799,3,444,- - 8,243,- 8,243,

Aktien 822 143 965 965



Kosten der Ausga- (222,2- - (222,2- (222,2

be 10) 10) 10)



Aktienbasierte V- - - 282,18282,18- 282,18

ergütung 4 4 4



Summe der 4,799,3,221,- 282,188,303,- 8,309,

Transaktionen 822 933 4 939 939

mit

Eigentümern,

die direkt im

Eigenkapital

erfasst

werden





Zum 31. 23,73237,175(2,362,(29,3829,164- 29,164

Dezember ,526 ,626 101) 1,952),099 ,099

2020





Umfassendes

Einkommen:



Verlust für das - - - (2,330(2,330- (2,330

Jahr ,003) ,003) ,003)



Sonstiges Gesamt

ergebnis

:

Währungsumrechnu- - (119,93- (119,9- (119,9

ngsdifferenzen 7) 37) 37)





Gesamtergebnis - - (119,93(2,330(2,449- (2,449

7) ,003) ,940) ,940)





Neu ausgegebene 5,593,5,366,- - 10,959- 10,959

Aktien 617 126 ,743 ,743



Kosten der Ausga- (13,12- - (13,12- (13,12

be 5) 5) 5)



Aktienbasierte V- - - 513,19513,19- 513,19

ergütung 9 9 9





Summe der 5,593,5,353,- 513,1911,459- 11,459

Transaktionen 617 001 9 ,817 ,817

mit

Eigentümern,

die direkt im

Eigenkapital

erfasst

werden





Zum 31. 29,32642,528(2,482,(31,1938,173- 38,178

Dezember ,143 ,627 038) 8,756),976 ,976

2021

BILANZ DER GESELLSCHAFT

ZUM 31. DEZEMBER 2021



Anmerkunge31.12.2 31.12.2

n 1 0



£ £

VERMÖGEN:

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Sachanlagen und Ausrüstung 9 4,309,9 -

Investitionen 11 55 751,977

Sonstige Forderungen 12 32,260,

751,977 491

39,511,

480



44,573, 33,012,

412 468



KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Forderungen aus 12 33,329 30,656

Lieferungen und 1,956,4 4,045,5

Leistungen und sonstige 67 74

Forderungen



Zahlungsmittel und Zahlungs

mitteläquivalente



1,989,7 4,076,2

96 30





VERMÖGEN INSGESAMT 46,563, 37,088,

208 698





VERBINDLICHKEITEN:

KURZFRISTIGE

VERBINDLICHKEITEN 14 169,456 183,786



Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und

Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten







GESAMTVERBINDLICHKEITEN 169,456 183,786





NETTOUMLAUFVERMÖGEN 1,820,3 3,892,4

40 44





NETTOVERMÖGEN 46,393, 36,904,

752 912







EIGENKAPITAL 29,326, 23,732,

Eingefordertes Grundkapital15 143 526

Kapitalrücklage

Gewinnrücklagen 42,528, 37,175,

627 626



(25,461 (24,003

,018) ,240)





EIGENKAPITAL INSGESAMT 46,393, 36,904,

752 912

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG DER GESELLSCHAFT

ZUM 31. DEZEMBER 2021



GrundKapitalEinbehaInsgesa

kapitalrücklagltene mt

e Gewinn

e



£ £ £ £



Am 1. Januar 2020 18,932,33,953,(22,93729,948,

704 693 ,469) 928





Umfassendes

Einkommen:



Verlust für den Beri- - (1,347,(1,347,

chtszeitraum 955) 955)





Gesamtergebnis - - (1,347,(1,347,

955) 955)





Neu ausgegebene 4,799,83,444,1- 8,243,9

Aktien 22 43 65



Kosten der Ausgabe - (222,21- (222,21

0) 0)



Aktienbasierte Vergü- - 282,184282,184

tung





Direkt im 4,799,83,221,9282,1848,303,9

Eigenkapital 22 33 39

erfasste

Transaktionen mit

Eigentümern

insgesamt





Zum 31. Dezember 23,732,37,175,(24,00336,904,

2020 526 626 ,240) 912





Umfassendes

Einkommen:



Verlust für den Beri- - (1,970,(1,970,

chtszeitraum 977) 977)





Gesamtergebnis - - (1,970,(1,970,

977) 977)





Neu ausgegebene 5,593,65,366,1- 10,959,

Aktien 17 26 743



Kosten der Ausgabe - (13,125- (13,125

) )



Aktienbasierte Vergü- - 513,199513,199

tung





Direkt im 5,593,65,353,0513,19911,459,

Eigenkapital 17 01 817

erfasste

Transaktionen mit

Eigentümern

insgesamt





Zum 31. Dezember 29,326,42,528,(25,46146,393,

2021 143 627 ,018) 752

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

FÜR DAS JAHR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021



Abgesch Jahrese

lossene nde

s

Jahr



31.12.2 31.12.2

1 0



£ £

Cashflow aus betrieblicher

Tätigkeit



Verlust vor Steuern (2,330, (1,309,

003) 992)



Aktienbasierte Vergütung 513,199 282,184

Abschreibung 88,264 53,699

Umrechnungsdifferenzen 78,873 (287,27

6)



Finanzielle Einnahmen - (1,175)

(1,649, (1,262,

667) 560)





(Zunahme) / Abnahme der (661,28 28,870

Forderungen aus 4)

Lieferungen und

Leistungen und sonstigen

Forderungen



Zunahme / (Abnahme) der (18,236 (490,69

Verbindlichkeiten aus ) 0)

Lieferungen und

Leistungen und sonstigen

Verbindlichkeiten





Netto-Mittelabfluss aus (2,329, (1,724,

betrieblicher 187) 380)

Tätigkeit





Cashflow aus

Investitionstätigkeit



Erwerb von Sachanlagen (1) (2,370, (2,570,

879) 054)



Erwerb von immateriellen An (6,188, (2,472,

lagegütern 725) 661)



Erhaltene Zinsen - 1,175



Nettomittelabfluss aus der (8,559, (5,041,

Investitionstätigkeit 604) 540)





Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit 8,801,4 8,021,7

46 55

Nettoerlös aus der

Aktienausgabe





Nettozahlungsmittel aus 8,801,4 8,021,7

Finanzierungstätigkeit 46 55





Zunahme / (Abnahme) der (2,087, 1,255,8

Zahlungsmittel und 345) 35

Zahlungsmitteläquivalente





Zahlungsmittel und 4,159,3 2,903,5

Zahlungsmitteläquivalente 91 56

zu Beginn des

Jahres





Zahlungsmittel und 2,072,0 4,159,3

Zahlungsmitteläquivalente 46 91

am Ende des

Jahres



(1) Beinhaltet den Kauf

einer SAG-Mühle, der zum

Teil mit Aktien des

Unternehmens bezahlt

wurde.



KAPITALFLUSSRECHNUNG DES UNTERNEHMENS

FÜR DAS JAHR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021





Abgesch Abgesch

lossene lossene

s s

Jahr Jahr



31.12.2 31.12.2

1 0



£ £

Cashflow aus betrieblicher

Tätigkeit



Verlust vor Steuern (1,970, (1,347,

977) 955)



Aktienbasierte Vergütung 513,199 282,184

Abschreibung - 15

Finanzielle Einnahmen - (1,175)

(1,457, (1,006,

778) 931)





(Zunahme) / Abnahme der (2,673) (7,806)

Forderungen aus

Lieferungen und

Leistungen und sonstigen

Forderungen



Zunahme / (Abnahme) der (14,330 3,712

Verbindlichkeiten aus )

Lieferungen und

Leistungen und sonstigen

Verbindlichkeiten





Netto-Mittelabfluss aus (1,474, (1,071,

betrieblicher 781) 025)

Tätigkeit





Cashflow aus

Investitionstätigkeit



Erwerb von Sachanlagen (1) (2,164, -

783)



Erhaltene Zinsen - 1,175

Darlehen an Tochtergesellsc (7,250, (5,242,

haften 989) 566)





Nettomittelabfluss aus der (9,415, (5,241,

Investitionstätigkeit 772) 391)





Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit 8,801,4 8,021,7

46 55

Erlöse aus der Ausgabe von

Aktien





Nettozahlungsmittel aus 8,801,4 8,021,7

Finanzierungstätigkeit 46 55





Zunahme / (Abnahme) der (2,089, 1,709,3

Zahlungsmittel und 107) 39

Zahlungsmitteläquivalente





Zahlungsmittel und 4,045,5 2,336,2

Zahlungsmitteläquivalente 74 35

zu Beginn des

Jahres





Zahlungsmittel und 1,956,4 4,045,5

Zahlungsmitteläquivalente 67 74

am Ende des

Jahres



(1) Beinhaltet den Kauf

einer SAG-Mühle, der zum

Teil mit Aktien des

Unternehmens bezahlt

wurde.