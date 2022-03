Inflationsniveau wird nicht sinken, bevor Ukraine-Krieg beendet ist

Gary Wagner, Tradingexperte bei Kitco , geht davon aus, dass die Inflation vor Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine nicht sinken wird. In seinem jüngsten Kommentar erklärt er, dass die Inflationsschätzung für den Monat März voraussichtlich noch höher ausfallen wird als in den Vormonaten.Der Hauptgrund dafür sei der zusätzliche Druck auf die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie, die die Hauptexportgüter Russlands und der Ukraine sind. Angesichts der derzeitigen geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und der Nachfrage nach Agrar- und Energieerzeugnissen, die die EU aus diesen beiden Ländern importiert, sei es höchst unwahrscheinlich, dass der Inflationsdruck nachlassen wird.Die US-Notenbank könne zwar versuchen, die Nachfrage zu drosseln, doch die Ursache für den jüngsten Anstieg und die Inflation liege auf der Angebotsseite. Schließlich werden die Verbraucher laut Wagner auch weiterhin Lebensmittel kaufen müssen und Energie benötigen, um ihre Häuser zu heizen und ihre Fahrzeuge zu bewegen.Er kommt zu folgendem Schluss: "Solange der geopolitische Konflikt nicht in irgendeiner Form gelöst ist, besteht keine Möglichkeit, dass der Inflationsdruck nachlässt. Ich hoffe, dass er nicht wieder so außer Kontrolle gerät wie 1979, als die Inflation über 13% betrug. Die traurige Wahrheit ist, dass dies ohne eine Lösung des Konflikts in Russland und der Ukraine sehr wahrscheinlich ist."© Redaktion GoldSeiten.de