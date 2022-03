Goldaktien werden Gold massiv übertreffen

Die Goldbergbauaktien haben sich seit 2007 allgemein schlechter als Gold entwickelt. Das Verhältnis zwischen GDX und Gold sank von seiner Spitze 2007 bis zu seinem Boden 2015 um 80%. Die Goldpreisspitze 2008 fand in etwa zu seinem Boden 2015 statt. Das sind mehr als sieben Jahre eines flachen Marktes in Kombination mit stetigen Kostenzunahmen. Viel zu viele Menschen assoziieren das Goldpreisniveau mit dem Niveau, auf dem die Bergbauunternehmen gehandelt werden sollten. Es ist wichtig, anzumerken, dass die Performance der Goldaktien gegenüber Gold von Unternehmensmargins abhängig ist, die auf beiden Seiten außerhalb eines Bullenmarktes gedrückt werden können.Nehmen Sie beispielsweise die letzten 18 Monate. Der Goldpreis fiel und die Bergbaukosten stiegen. Ein doppelter Schlag ist der Grund dafür, warum die Bergbauunternehmen stärker fielen als der Goldpreis. Da Bergbaukosten selten einbrechen, ist der beste Zeitpunkt für Marginausweitung dann, wenn Gold seine schärfte Bewegung nach oben vollzieht. Dies tritt üblicherweise nach einem deutlichen Boden (oder Crash) oder einem deutlichen Breakout auf.Im unteren Chart plotten wir das Verhältnis zwischen MVIS und Gold zu bestimmten Punkten. Der MVIS ist der Dachindex des GDXJ und hat eine Geschichte, die bis Anfang 2004 zurückreicht. Das MVIS-Gold-Verhältnis stieg am stärksten während des zyklischen Bullenmarktes, der vom Crashtief aus während der Weltfinanzkrise im November 2008 begann. Der deutlichste Breakout für Gold in den letzten Jahren fand im September 2005 statt. Das Verhältnis zwischen MVIS und Gold verdoppelte sich vom Tief im Mai 2005 hin zur Spitze im November 2007.Wir wir seit Monaten schreiben, befindet sich Gold in der Position, einen der drei deutlichsten Breakouts seiner Geschichte zu vollziehen. Ein Bruch über 2.100 Dollar sorgt für ein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar und ein Log-Ziel von 4.000 Dollar. Das Potenzial einer explosiven Aufwärtsbewegung in Gold bedeutet, dass die Möglichkeit einer Aufwärtsexplosion der Margins besteht, und somit eine deutliche Outperformance gegenüber Gold. Das technische Setup stimmt mit unserer Meinung überein. Das GDX-Gold- und das GDXJ-Gold-Verhältnis zeigen explosives Aufwärtspotenzial, wenn sie über ihre jahrzehntelange Basen ausbrechen können.Die Bergbauunternehmen könnten frühe Anzeichen für ihre zukünftige Outperformance senden, wenn man die kürzlichen Marktentwicklungen bedenkt. Gold und Silber haben kürzlich ihre 50-tägigen gleitenden Durchschnitte getestet, während GDX, GDXJ, HUI und SILJ nicht wirklich nahe daran waren, ihre 50-tägigen gleitenden Durchschnitte zu testen. Während einer Korrektur ist relative Stärke der Aktien selten und üblicherweise sehr bullisch. Die Sektorkorrektur und -konsolidierung sollten diesen Frühling weitergehen, doch die Bergbauunternehmen könnten frühe Anzeichen dafür zeigen, was im späteren Verlauf des Jahres passieren wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 29. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.