UBS-Stratege: Schwer zu sehen, ob Russland Gold zur Umgehung der Sanktionen nutzt

Es ist derzeit schwer zu erkennen, ob Russland seine Goldreserven nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen, so ein Edelmetallstratege der UBS. Auf die Frage von CNBC, ob es dafür Beweise gebe, meinte der UBS-Stratege Joni Teves, dass es noch Monate dauern werde, bis etwaige Veränderungen in den Goldbeständen der russischen Zentralbank überprüft werden könnten, das berichtet Yahoo Finance Sie wies darauf hin, dass die Zentralbank mehrere Schritte unternehmen müsse, um Gold zu verkaufen. "Es wird schwierig sein, die Auswirkungen auf den Markt sofort zu sehen, da es mehrere Schritte gibt", sagte Teves in einem CNBC-Interview am Montag. "Und auch angesichts der Tatsache, dass es selbst in normalen Situationen ein paar Monate dauert, bis wir den Bericht über die Veränderungen der Zentralbankbestände an den IWF sehen."Das Land hat seine Edelmetallreserven als eine Art wirtschaftliche Versicherungspolice aufgebaut, aber die Sanktionen haben es Russland schwer gemacht, Käufer zu finden. "Wir haben den Eindruck, dass die jüngsten Ereignisse den Trend - insbesondere bei den Zentralbanken der Schwellenländer -, ihre Reserven in Gold zu diversifizieren, eher noch verstärken", so Teves.Sie vermutete, dass die Anleger, die vor dem Konflikt, der nun schon den zweiten Monat andauert, Schutz suchen, die Richtung für den Goldpreis vorgeben. "Seit Anfang Februar sind die Zuflüsse von Anlegern, die Schutz vor dem Konflikt suchen, die Haupttriebkraft des Goldpreises", sagte sie. "Wir glauben, dass dies auch weiterhin der Haupttreiber des Goldpreises sein wird, vor allem wenn man es aus einer langfristigen Perspektive betrachtet."© Redaktion GoldSeiten.de