Ausblick auf den April

Der Monat März war ein wilder Monat für die digitalen Metalle an der COMEX, und trotz des Krieges in der Ukraine ist dies nicht ungewöhnlich. Aber schon bald werden wir unsere Aufmerksamkeit auf den April richten und abwarten, ob eine erneute Rally in Richtung 2.000 Dollar Gold bevorsteht. Zunächst einmal: Ja, der Krieg in der Ukraine hat den ganzen März hindurch mit Emotionen und Volatilität gespielt. Der COMEX-Goldpreis erreichte fast sein Allzeithoch vom August 2020, bevor er wieder zurückfiel, und jetzt, da sich der Monat endlich dem Ende zuneigt, warten wir ab, wo der Preis landet.Warum ist das so wichtig? Weil der Monat März und das Ende des ersten Quartals für die Edelmetalle immer wichtig sind. In den letzten Jahren ist der April-Goldkontrakt an der COMEX recht volatil geworden und hat auch einen Anstieg der "Lieferungen" erlebt, sobald der Kontrakt Ende März vom Brett geht. Gegenwärtig soll der Apr22-COMEX-Goldkontrakt am Mittwoch, den 30. März, zum COMEX-Schluss von der Tafel genommen und "ausgeliefert" werden. Werden wir vor diesem Ereignis noch weitere Spielchen erleben?In den letzten Wochen haben wir sicherlich die üblichen Spielchen gesehen. Seit Ende 2021 haben wir oft über die neueste Strategie zur Steuerung der Preise an der COMEX bis zum Monatsende geschrieben. Erst vor zwei Wochen wurde in diesem letzten Beitrag davor gewarnt, dass Sie mit einem weiteren Anfall von Preisschwäche rechnen sollten, da die über das TAS-System platzierten Spread-Geschäfte wieder auf maximale Wirkung ausgelegt sind. Schauen wir uns als Nächstes den Preischart an. Beachten Sie die vielen großen roten Balken im Bereich des Volumens.Wie schon Ende November und Ende Januar wurde der Goldpreis an der COMEX in den Verfall der Kontrakte des Vormonats getrieben. Sie sollten dies Ende Mai vor den Verfallsterminen des 22. Juni erneut beobachten. Als nächstes werden wir uns mit dem Verfall von LBMA-Optionen befassen müssen. Diese außerbörslich gehandelten Kontrakte verfallen am Donnerstag, den 31. Juni, und werden auf der Grundlage des Londoner PM-Fix gehandelt. Es ist unmöglich, das Volumen dieser ausstehenden Optionen zu kennen, aber die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass die Volatilität bis zum Verfallszeitpunkt anhalten wird. Und dann kommt das alles entscheidende Bild der Monats- und Quartalscharts. Diese langfristigen Charts sind immer aufschlussreich für den zugrundeliegenden Trend, und jeder neue Höchststand wird sicherlich von Generalisten und Rohstoffhändlern gleichermaßen beachtet werden.Wie Sie auf dem Monatschart sehen können, liegt der höchste Monatsschlusskurs aller Zeiten bei 1.968 Dollar im August 2020. Eine Zeit lang hatten wir in diesem Monat die Chance, dieses Niveau zu übertreffen, aber jetzt scheint das unwahrscheinlich. Der höchste vierteljährliche Schlusskurs für COMEX-Gold liegt jedoch bei 1.887,50 Dollar und wurde am 30. September 2020 erreicht. Wir haben eine legitime Chance, diese Marke zu durchbrechen, aber Sie müssen wissen, dass sich die Banken dessen ebenfalls bewusst sind und in den nächsten Tagen wahrscheinlich fleißig daran arbeiten werden, dieses Ergebnis zu verhindern.Doch unabhängig davon, wo der Preis am 31. März endet, steht den Edelmetallfans ein sehr interessanter Rest des Jahres 2022 bevor. Die langfristigen finanziellen und monetären Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden weiterhin zu spüren sein, und auch die kurzfristigen Auswirkungen der Geldpolitik der Fed werden wichtig sein.Die nächste FOMC-Sitzung ist erst für den 3. und 4. Mai angesetzt. Das bedeutet, dass der April weiterhin von geopolitischen Faktoren, Realzinsen und dem drohenden Schreckgespenst eines "geldpolitischen Fehlers" der Fed, der letztlich zu einer stagflationären Rezession führt, geprägt sein wird. Ohne einen COMEX-Kontrakt, der erst Ende Mai ausläuft, dürfte die Bühne für eine erneute Rally in Richtung 2.000 Dollar bereitet sein. Wie ist das möglich? Schauen Sie sich noch einmal den Monatschart und dann den Wochenchart darunter an.Der Goldpreis an der COMEX hat im März keine neuen Allzeithochs erreicht, und auch im April wird er wahrscheinlich keine neuen Allzeithochs erreichen. Der Trend zu neuen Höchstständen im Jahr 2022 ist jedoch unaufhaltsam, unabhängig von der Situation in der Ukraine, wie wir bereits im Januar in unserem diesjährigen Makrobericht geschrieben haben. Sobald die Marke von 2.100 Dollar überschritten ist, rückt das Ziel von 2.300 Dollar für 2022 in greifbare Nähe. Wir werden also sehen, wohin uns der April führt. Ohne einen Verfall an der COMEX und mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines "politischen Fehlers" der US-Notenbank dürfte der Abwärtstrend des Goldpreises begrenzt sein, mit einer Tendenz nach oben in den Bereich von 1.900 Dollar und zurück in Richtung 2.000 Dollar.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 29. März 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.