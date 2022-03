Gold: Es hat wieder funktioniert, aber nur kurz

Gestern habe ich auf den Verfall des März-Futures hingewiesen und wie von Geisterhand rutschte der Goldpreis gestern kurz unter die Marke von 1.900 USD. Erneut gelang es den Terminmarkt-Akteuren die wichtige Marke am Verfallstag kurz zu unterschreiten, doch der "Spuk" hielt nicht lange an:Wir sehen im 24-Stunden-Chart den Druck im Bereich der 1.920 USD, der dann zu dem kurzen Rutsch auf unter 1.900 USD geführt hat. Anschließend aber eine schöne Erholung mit der Zurückeroberung dieser beiden wichtigen Marken.In dieser Bewegung rutschte das Open-Interest nochmals um über 8.000 Kontrakte nach unten und lag per gestern Abend dann bei unter 580.000 Kontrakten, dem niedrigsten Stand seit 6 Wochen (positiv):Einen starken Auftritt legten die Goldaktien hin. Nach einem anfänglichen Dip nach unten drehten sie zügig nach oben ein und gingen mit 1,38% Gewinn aus dem Handel:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.