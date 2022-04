Vier Szenarien für große Bewegungen an den Edelmetallmärkten

Die weltweiten Ereignisse sorgen für ein unbeständiges und potenziell entscheidendes Umfeld für die Anleger. Riesige Ausschläge an den Finanzmärkten sind wahrscheinlich noch zu erwarten. Richtung, Ausmaß und Zeitpunkt sind schwer vorherzusagen. Edelmetallbullen sehen jedoch ein massives Aufwärtspotenzial für Gold und Silber, da Krieg und Inflation die Käufe von sicheren Häfen anheizen. Im Folgenden werden vier wichtige Makroszenarien vorgestellt, die die Metallmärkte in den kommenden Monaten stark beeinflussen könnten.In den letzten Wochen haben die steigenden Renditen den Anleihegläubigern große Verluste beschert. Höhere Kreditkosten drohen auch den Immobilienmarkt zu beeinträchtigen und die Unternehmen zu zwingen, ihre Ausgaben einzuschränken. Wirtschaftswissenschaftler achten besonders auf die Form der Renditekurve. Eine sich abflachende Renditekurve (was bedeutet, dass sich die langfristigen Zinsen den kurzfristigen Zinsen annähern) deutet auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hin.Eine umgekehrte Renditekurve (bei der die Renditen langfristiger Anleihen unter die von Papieren mit kürzerer Laufzeit fallen) ist ein klassischer Indikator für eine bevorstehende Rezession. Am Dienstag kehrte sich ein Schlüsselbereich der Renditekurve von US-Staatsanleihen zum ersten Mal seit September 2019 um. Die Renditen der zweijährigen Note bewegten sich leicht über denen der 10-jährigen Benchmark-Note.Die US-Notenbank könnte sich scheuen, ihren ultrakurzen Leitzins noch viel weiter in diese Renditekurve hinein zu erhöhen. Sollten sich die Rezessionswarnungen weiter verdichten, könnte sich die Fed dafür entscheiden, mit der Straffung zu pausieren - und möglicherweise sogar bis zum nächsten Jahr mit Zinssenkungen den Kurs zu ändern. Im Falle einer Rezession könnten Industriemetalle und andere konjunktursensible Rohstoffe jedoch einen starken Ausverkauf erleiden - zumindest bis die Fed die Wirtschaft wieder ankurbelt. Da Gold nicht mit dem Wirtschaftszyklus korreliert, dürfte es sich in einem Rezessionsszenario relativ gut halten.Der jüngste Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise weckt Befürchtungen über weit verbreitete Versorgungsengpässe. Ein verheerender Krieg in der landwirtschaftlich geprägten Ukraine in Verbindung mit Sanktionen gegen russische Düngemittelausfuhren könnte einen massiven Schock für die weltweite Lebensmittelversorgungskette bedeuten. Manche warnen vor einer Hungersnot in Ländern mit unsicherer Ernährungslage. Im Sommer wird es zu spät sein, um die Verluste aus einer verkürzten Pflanzsaison wieder auszugleichen.Im Sommer ist normalerweise auch die Nachfrage nach Benzin am höchsten. Da die globalen Energiemärkte jedoch durch Krieg und Sanktionen ins Chaos gestürzt wurden, könnte das Angebot nicht ausreichen, um diese Nachfrage zu decken. Etwaige Engpässe bei Lebensmitteln, Energie und anderen lebenswichtigen Gütern werden sich wahrscheinlich auch auf die Edelmetallmärkte auswirken - und möglicherweise auch auf die physischen Liefermechanismen an den Terminbörsen.Die Weltwährungsordnung, die auf dem US-Dollar als Weltreservewährung basiert, wird instabil. Mit ihrem Währungskrieg gegen Russland hat die US-Regierung möglicherweise unbeabsichtigt den Prozess der Entthronung von König Dollar beschleunigt. Die USA haben im Grunde allen Ländern, die mit Russland Handel treiben wollen, angekündigt, dass sie nach Alternativen zum Dollar suchen müssen. (Oder wenn sie sich jemals vorstellen können, in Zukunft mit den USA auf Kriegsfuß zu stehen.) Russland hat inzwischen erklärt, dass diejenigen, die Öl, Gas und andere russische Exporte beziehen wollen, bereit sein sollten, in Rubel oder Gold zu zahlen. Überraschenderweise erlebt Russland jetzt einen Zustrom von Rubel-Nachfrage - und die Währung gewinnt sogar an Wert.Das liegt zum Teil daran, dass Moskau beabsichtigt, überschüssige Rubel für den Kauf von Gold zu verwenden. Gold könnte plötzlich für andere Länder, einschließlich China, als ultimatives Geld und zur Erleichterung des internationalen Handels sehr viel wichtiger werden. Selbst wenn sich kein neuer formeller Goldstandard herausbildet, würde eine starke Zunahme der Goldkäufe durch die Zentralbanken in der ganzen Welt die Edelmetallpreise im Verhältnis zur abwertenden US-Währung nach oben treiben.Das letzte Szenario ist das düsterste für Investoren und für die Menschheit insgesamt: eine Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Russland, bei der es kein Zurück mehr gibt. Die Regierung von Wladimir Putin hat erklärt, dass sie keine Atomwaffen einsetzen wird, es sei denn, sie sieht eine "existenzielle Bedrohung". Eine von den USA geführte Kampagne für einen Regimewechsel würde wahrscheinlich eine solche Bedrohung darstellen.Präsident Joe Biden erklärte letzte Woche in einer angeblich unbedachten Äußerung, dass Putin "nicht an der Macht bleiben kann". Bidens außenpolitische Berater beeilten sich, Erklärungen abzugeben, in denen sie bestritten, dass die Regierung einen Regimewechsel in Russland anstrebe. Sie wissen um die Gefahren solcher Äußerungen, auch wenn Biden selbst sie nicht versteht. Eine einzige Falschaussage oder ein diplomatischer Fehltritt könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Die nukleare Weltuntergangsuhr tickt näher an Mitternacht als jemals zuvor seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges.Zu den wirtschaftlichen Folgen eines Krieges gehören enorme Ausgabenverpflichtungen, ein Wettlauf um Ressourcen und ein zunehmender Inflationsdruck. Es ist an der Zeit, sich zu verstecken, bevor die ersten Bomben abgeworfen werden. Finanzielle Absicherung bedeutet, Vermögenswerte außerhalb des Bankensystems und weit weg von der Wall Street zu halten. Es bedeutet, die hochwertigsten, langlebigsten und allgemein anerkannten Vermögenswerte zu halten. Es bedeutet, Gold und Silber in physischer Form zu halten.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 30. März 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.