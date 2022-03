Natixis: Gold könnte leicht fallen; Preise werden aber nicht einbrechen

Der Goldmarkt könnte um 100 Dollar fallen, da der geopolitische sichere-Hafen-Aspekt nachlässt, nachdem Russland angekündigte, seinen Krieg in der Ukraine zurückzuschrauben. Allerdings sollte man nicht mit einem Einbruch von Gold oder Silber rechnen, da die Edelmetalle nach Ansicht eines Edelmetallanalysten eine bedeutende Unterstützung haben. In einem Telefoninterview mit Kitco News erklärte Bernard Dahdah, Edelmetallanalyst bei Natixis, dass der Goldmarkt in nächster Zeit volatil bleiben wird, da der Markt weiterhin auf die Schlagzeilen über den Krieg Russlands mit der Ukraine reagiert."Der Markt sollte die Worte aus Russland ignorieren, bis die Bomben aufhören", meinte er. "Damit der Goldpreis steigt, muss der Krieg eskalieren, und ich glaube nicht, dass das passiert, es sei denn, Russland beschließt, seine Rohstoffe als Waffen zu verwenden und die Öl- und Gaslieferungen nach Europa abzuschneiden", so Dahdah. "Kurzfristig sehe ich den Goldpreis fallen, aber er wird nicht in sich zusammenfallen.""Die Zinssätze werden in diesem Jahr etwas weniger negativ sein, aber sie werden immer noch negativ sein und das ist gut für Gold", erklärte er. "Selbst wenn Russland den Krieg heute beenden würde, werden die Sanktionen noch eine Weile in Kraft bleiben, und das wird die Rohstoffpreise hoch halten und die Inflation antreiben. Wir gehen auch davon aus, dass die Preise hoch bleiben werden, da sich die westlichen Länder von den russischen Rohstoffen abwenden." Dahdah fragt sich auch, wie aggressiv die US-Zentralbank vorgehen kann, da die Inflation das Verbraucherkapital vernichtet und das Wachstum verlangsamt.© Redaktion GoldSeiten.de