Gold leicht rückläufig, aber bereit für guten Quartalsgewinn

Am Donnerstagmorgen war der Goldpreis in Asien rückläufig, aber das gelbe Edelmetall ist auf dem besten Weg, seinen größten Quartalsgewinn seit September 2020 zu erzielen, da der anhaltende Krieg in der Ukraine die Nachfrage nach dem sicheren Hafen erhöht, berichtet Investing.com . Der Dollar, der sich in der Regel umgekehrt zum Gold entwickelt, stieg am Donnerstag leicht an, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung einen Tiefstand von fast einem Monat erreicht hatte.Der Krieg in der Ukraine, der durch den Einmarsch Russlands am 24. Februar ausgelöst wurde, geht weiter, und die Friedensgespräche zwischen den beiden Ländern machen kaum Fortschritte. Die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich auf neue russische Angriffe im Osten des Landes vor, da Moskau seine Truppen dort aufstockt, nachdem es in der Nähe der Hauptstadt Kiew Rückschläge erlitten hat, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskiy am Donnerstag.Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen, während ein wichtiger Teil der Renditekurve am Mittwoch steiler wurde. Dies machte die jüngsten Bewegungen rückgängig, die darauf gesetzt hatten, dass die falkenhafte Haltung der US-Notenbank die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession stürzen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de