BlackRock Inc.: "Privilegierte" Generation lernt nun Knappheit kennen

BlackRock Inc. Präsident Rob Kapito warnte, dass die Inflation dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, da eine ganze Generation nun lernt, was es heißt, unter Knappheit zu leiden, berichtet Yahoo Finance . "Zum ersten Mal wird diese Generation in ein Geschäft gehen und nicht bekommen, was sie will", so Kapito auf einer Konferenz der Texas Independent Producers and Royalty Owners Association in Austin. "Und wir haben eine sehr privilegierte Generation, die noch nie Opfer bringen musste."Die Wirtschaft ist mit dem konfrontiert, was er als "Knappheitsinflation" bezeichnete, d. h. mit den Folgen eines Mangels an Arbeitskräften, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wohnraum sowie an Öl in einigen Regionen. "Ich würde Sie bitten, sich anzuschnallen, denn so etwas haben wir noch nie erlebt", erklärte er.Kapito war Mitbegründer des in New York ansässigen Unternehmens BlackRock, das heute mit einem Kundenvermögen von rund 10 Billionen Dollar und Investitionen in der gesamten Weltwirtschaft der größte Vermögensverwalter der Welt ist.© Redaktion GoldSeiten.de