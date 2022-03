Fortuna Silver mit derzeit wenig Glück

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. schien sich zu Beginn des Novembers im letzten Jahr noch einer Stabilisierung hinzugeben. Leider wurde daraus nichts, wie der Ausverkauf zum Jahresende hin verdeutlicht. Obgleich im Dezember 2021 bei 2,91 USD das vorläufige Tief ausgebildet wurde, bleibt die Lage durchaus angespannt und folglich besitzt die Aktie derzeit wenig Glück. Schauen wir somit auf die möglichen Optionen im weiteren Jahresverlauf.Im heute endenden ersten Quartal 2022 bleibt festzustellen, dass die Aktie vom Tief im Dezember ausgehend, erfreuliche rund 60% an Kursgewinnen zu verzeichnen hat. Seit dem Touch des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA - aktuell bei 4,37 USD), in Verbindung der ebenfalls dort verlaufenden Abwärtstrendlinie und des Horizontalwiderstandslevels, sind zwar wieder Verluste zu verzeichnen, jedoch die finale Entscheidung noch aussteht.Weitere Rückschlüsse erlaubt nunmehr der Kursverlauf, welcher in der Art eines symmetrischen Dreiecks daherkommt. Folglich verspricht sich in naher Zeit eine Entscheidung. Sollte sich dabei der Aufwärtstrend fortsetzen können, würde sich insbesondere über 4,00 USD bzw. vielmehr noch oberhalb von 4,40 USD, weiteres Potenzial gen Norden entfalten. Die nächsten Ziele lassen sich dabei konkret im Bereich von 5,20 USD und darüber bei 5,95 USD ableiten.Demgegenüber wäre unterhalb von 3,50 USD ein Verkaufssignal aktiv. Dieses dürfte relativ schnell zu weiteren Verlusten bis 3,23 USD und darunter bis zum letzten Reaktionstief vom Dezember 2021 bei 2,91 USD führen. Der Chart wäre folglich weiterhin als klar bärisch einzustufen und dementsprechend könnte das Niveau bei 2,91 USD auch unterschritten werden. Sollte es tatsächlich dazu kommen, werden wir hierbei zeitnah ein charttechnisches Update fahren.Der grundsätzliche Abwärtstrend gilt als intakt. Einzig eine Fortsetzung der seit Dezember 2021 eingeleiteten Aufwärtsbewegung könnte für erfreulichere Zugewinne sprechen. Dabei muss jedoch das Niveau von 4,00 bzw. 4,40 USD überwunden werden, um im Nachgang weiteres Potenzial bis 5,20 USD und darüber bis 5,95 USD zu eröffnen.Sollten sich die Verkäufer nunmehr doch wieder/weiter durchsetzen können, wäre bei einem Rückgang unter 3,50 USD mit Anschlussverlusten bis 3,23 USD zu rechnen. Im Worst-Case kommt es sogar zu einem Test der 2,91 USD, was die charttechnisch ohne bereits angespannte Situation nochmals verschärfen würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.