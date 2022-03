Metallis Resources ernennt Leiter des Explorationsteams

Vancouver, 31. März 2022 - Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; OTCQB: MTLFF; FWB: 0CVM) (das Unternehmen oder Metallis) freut sich, die Ernennung von Nickolas Dudek, MSc., P.Geo., zum Chief Geologist mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Dudek wird für die Leitung des Feld-Explorationsteams von Metallis verantwortlich sein, einschließlich der Verwaltung der täglichen Betriebstätigkeiten für das bevorstehende Bohrprogramm 2022 des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham (das Konzessionsgebiet), das sich im produktiven Bergbaucamp Eskay im Herzen der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet. Das Bergbaucamp Eskay ist für seine vielfältige Metallogenese bekannt, was durch Pretiums Goldmine Brucejack (die vor Kurzem für 3,5 Milliarden Dollar an Newcrest Mining Ltd. verkauft wurde), die ehemals produzierenden Goldminen Eskay Creek und Snip, die Au-Cu-Porphyr-Lagerstätten Goldstorm von Tudor Gold und das sehr große Projekt KSM-FeCap-Snowfield von Seabridge Gold verdeutlicht wird.Fiore Aliperti, President und CEO von Metallis, sagt dazu: Das Managementteam und ich freuen uns sehr über die Ernennung von Nick als Leiter unseres Explorationsteams. Ich habe mich in den letzten Monaten ausführlich mit Nick unterhalten und seine Begeisterung für das Porphyrprojekt Cliff bestärkt mich in meiner Ansicht, dass wir mit dieser Ernennung einen unglaublichen Glückgriff getan haben. Aliperti fügte hinzu: Nick und sein Mentor Charlie Greig, technischer Berater von Metallis, waren in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Entdeckung der Saddle-Lagerstätten von GT Gold beteiligt. Die Anwendung dieses Wissens und dieser Erfahrung auf Kirkham im Jahr 2022 wird von sehr großem Wert sein. Nick und Charlie haben gerade erst eine erfolgreiche Entdeckung gemacht, die in nur knapp drei Jahren zu einer Übernahme geführt hat. Wir hoffen, dass sie diese riesige Erfolgsgeschichte hier bei Metallis wiederholen können.Nickolas Dudek schloss 2014 sein BSc.-Studium in Geowissenschaften an der McGill University mit Auszeichnung ab und erwarb 2017 einen MSc. an der University of Ottawa. Im Laufe seiner Karriere beschäftigte sich Nickolas Dudek mit verschiedenen Rohstoffen und hat an Projekten sowohl im Ausland als auch in ganz Kanada mitgewirkt. Zu den Unternehmen, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören Evergold Corp., Bitterroot Resources, Kodiak Copper Corp. und Amarc Resources Ltd. Im Jahr 2017 wechselte Herr Dudek zu C.J. Greig & Associates Ltd. und war in den folgenden Jahren ein entscheidender Teil des Entdeckungsteams von GT Gold. In dieser Funktion protokollierte er Bohrkerne, wertete orientierte Bohrkerne und Hyperspektraldaten aus, verwaltete die Protokollierungsdatenbank und war in erster Linie für die Erstellung von dreidimensionalen Modellen verantwortlich. Seine Arbeit bei Metallis wird sich auf das bevorstehende Bohrprogramm 2022 konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines geologischen Modells und Rahmens für den Porphyrkomplex Hawilson liegt.Das zu 100 % unternehmenseigene 106 km2 große Konzessionsgebiet Kirkham befindet sich etwa 65 km nördlich von Stewart, BC, im Herzen des produktiven Bergbaucamps Sulphurets (Eskay) des Golden Triangle. Das Konzessionsgebiet ist höffig für eine Reihe von Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze - der Red-Line (rote Linie), die am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems sowie anderenorts in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia zutage tritt.Das Konzessionsgebiet Kirkham grenzt im Norden an das Projekt E & L Nickel Mountain von Garibaldi Resources Corp. und im Osten an das Projekt Eskay II und III von Eskay Mining Corp. Das Konzessionsgebiet liegt nur 12 km von der Mine Eskay Creek und etwa 15-20 km westlich der Mine Brucejack von Newcrest Mining sowie den Lagerstätten Kerr-Sulphurets-Mitchell-Fe Cap und Snowfield von Seabridge Gold entfernt. Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Metallis notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MTS, an der OTCQB Exchange unter MTLFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 0CVM. Das Unternehmen verfügt aktuell über 52.839.878 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.Für das Board of Directors/gez./ Fiore AlipertiChief Executive Officer, President und DirectorTel: +1 604-688-5077E-Mail: info@metallisresources.comWebseite: www.metallisresources.comVORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und die operative Leistung des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den periodischen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich der vierteljährlichen und jährlichen Management's Discussion and Analysis, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Die TSX-Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX-V hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.