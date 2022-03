Norsemont erweitert Profil bei Choquelimpie mit jüngsten positiven Bohrergebnissen

Vancouver, 31. März 2022 - Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, die dritte Tranche von Ergebnissen aus seinem ersten Diamantbohrprogramm 2021 in seinem hoch sulfidierten, epithermalen Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im nördlichen Chile bekanntzugeben.- Bohrloch MV21-009 ergab beachtliche Abschnitte, einschließlich langer Gold-Silber-Abschnitte, die entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen sind, sowie oberflächennaher Oxide, die das bekannte Profil der Mineralisierung im Gebiet Choque Pit erweitern:o 170,0 m mit 1,35 g/t Gold und 18,3 g/t Silber bzw. 1,57 g/t Goldäquivalento 47,0 m mit einem Gehalt von 0,56 g/t Goldo 15,0 m mit einem Gehalt von 0,84 g/t Gold und 8,4 g/t Silber bzw. 0,94 g/t Goldäquivalent als OxidDie dritte Serie von Analyseergebnissen im Programm zu den Diamantbohrlöchern MV21-001, MV21-007 und MV21-009 gingen von Andes Analytical Laboratories ein. Eine ausführliche Karte der Bohrlöcher im Gebiet Choque Pits finden Sie in Abbildung 1 und ein Schnitt durch das Bohrloch zusammen mit einer Tabelle der bedeutenden Goldabschnitte** ist in Abbildung 2 dargestellt.*Goldäquivalent (AuEq) wird für Darstellungszwecke verwendet, um den kombinierten Au- und Ag-Wert als Prozentsatz von Au auszudrücken. AuEq wird unter Verwendung des Verhältnisses 80:1 Silber zu Gold berechnet, mit AuEq = Au + (Ag*0,012). Potenzielle Rückgewinnungsverluste, die in einem Bergbau-Szenario entstehen würden, wurden nicht berücksichtigt.** Bedeutende Goldabschnitte sind Abschnitte mit > 0,3 g/t Au, maximal 4,0 m kontinuierliche interne Verwässerung; Werte werden nach Kernlänge gewichtet und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Wahre Mächtigkeiten werden auf 75 - 95 % der Kernlänge geschätzt.Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte: Das aufregende Bohrloch MV21-009 unterhalb der Grube Choque weist das Potenzial auf, das Unternehmen von Grund auf zu verändern. Das 170 m lange Intervall mit einem Gehalt von 1,57 g/t Goldäquivalent ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen. Die Tatsache, dass die Edelmetallgehalte in den unteren 100 m dieses Bohrlochs auf 1,92 g/t Goldäquivalent steigen, unterstützt zusammen mit dem Vorkommen einer Kupfermineralisierung unsere These einer potenziellen porphyrischen Gold-Kupfer-Mineralisierung unterhalb dieses Bohrlochs. Gleichermaßen sind weitere Testbohrungen erforderlich, um zu ermitteln, wie unsere neue Porphyrentdeckung bei Vizcacha in der Tiefe aussieht. An beiden Standorten haben wir nachgewiesen, dass sich eine bedeutsame Mineralisierung über die historischen Bohrungen hinaus bis in eine Tiefe von mindestens 300 m unterhalb der Oberfläche erstreckt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65026/Norsemont_310322_DEPRCOM1.001.jpegAbb. 1: Planansicht der Grube Choque mit dem Standort der bedeutsamen Goldabschnitte in Bohrloch MV21-009 (diese Pressemitteilung, roter Text). Die Ergebnisse von Bohrloch MV21-006 wurden am 2. März 2022 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Bohrlöcher MV21-008 und -010 sind noch ausstehend.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65026/Norsemont_310322_DEPRCOM1.002.pngAbb. 2: Querschnitt A-A durch Bohrloch MV21-009 mit bedeutsamen Goldabschnitten und vorläufiger geologischer Interpretation. Die Mineralisierung ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.MV21-009 wurde gebohrt, um die Erweiterung der Mineralisierung in Richtung Südosten und unterhalb der Grube Choque zu erproben (Abbildung 1 und 2). Das Bohrloch durchschnitt hydrothermale Brekzien mit grauer Siliziumdioxidmatrix und einer fortgeschrittenen argillitischen Pyrophyllit-Dickit-Alteration sowie einer disseminierten, in Rissen enthaltenen Pyrit- (± Enargit-Sphalerit)-Mineralisierung. Die bemerkenswerten mineralisierten Intervalle beinhalten 15,0 m mit oberflächennahem Oxidgold, gefolgt von 170,0 m mit einer äußerst bedeutsamen Gold-Silber-Mineralisierung.Bohrloch MV21-001 wurde geplant, um nach Erweiterungen der hydrothermalen Brekzien zu suchen, die in der Grube Vizcachas in Richtung Norden und in die Tiefe beobachtet wurden (Abbildung 3). Das Bohrloch durchschnitt einen Multipuls-Brekzienkomplex, der aus chaotischem Ganggestein, Tuffit-Ganggestein und hydrothermalen Ganggesteinbrekzien mit fortgeschrittener argillitischer Alteration (Dickit-Pyrophyllit, Illit-Pyrophyllit) und Verkieselung besteht und vermutlich den Übergang vom oberen epithermalen Umfeld zum tieferen porphyrischen Umfeld darstellt. Die Mineralisierung kommt als Pyritsulfide (± Enargit-Bleiglanz-Sphalerit) vor, wobei die Goldgehalte in alle Richtungen offen sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65026/Norsemont_310322_DEPRCOM1.003.jpegAbb. 3: Planansicht der Grube Vizcacha mit dem Standort der bedeutsamen Goldabschnitte in Bohrloch MV21-001. Die Ergebnisse der Bohrlöcher MV21-002, -003, -004 und -005 wurden bereits am 9. Februar und 2. März 2022 bekannt gegeben.MV21-007 wurde gebohrt, um die Mineralisierung zwischen der Grube Intermedio und der offenen Mineralisierung zu erweitern, die im historischen Bohrloch R144 (69 m mit einem Gehalt von 2,76 g/t Gold und 21,9 g/t Silber) durchschnitten wurde (Abbildung 4). Das Bohrloch durchschnitt einen Dazi-Andesit-Dom mit argillitischer und fortgeschrittener argillitischer Alteration. Die Oxidmineralisierung erstreckt sich bis zu 18,7 m, bevor sie in die Sulfidzone mit Pyrit (± Sphalerit-Galenit) übergeht. Die Alteration und die Mineralisierung, die sporadische Abschnitte ergaben, werden als charakteristisch für den peripheren Hof der hochgradigen Zonen in der Grube Intermedio interpretiert.John Currie, VP of Exploration von Norsemont, sagte: Diese neuen Diamantbohrergebnisse liefern weiterhin äußerst bedeutsame Gold- und Silbergehalte über breite Intervalle und in der Tiefe im Gebiet Choque Pit, die unterhalb der historischen Bohrungen liegen. Das Potenzial der epithermalen Lagerstätte Choquelimpie wird immer besser verstanden und dieses Wissen in Kombination mit der Entdeckung einer porphyrischen Mineralisierung in der Nähe weist auf ein hervorragendes Explorationspotenzial für die Zukunft hin. Nun warten wir auf die letzte Tranche der Analyseergebnisse der Bohrungen sowie auf die Ergebnisse der Oberflächenkartierungen und der Erprobung des Porphyrs Vizcacha.Im Rahmen des Bohrprogramms im vierten Quartal 2021 hat Norsemont zehn Diamantbohrlöcher auf insgesamt 3.144,1 m abgeschlossen (Abbildung 4).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65026/Norsemont_310322_DEPRCOM1.004.jpegAbbildung 4 Historische Tagebaugruben und Bohrlöcher in Choquelimpie mit den DDH-Bohrlochstandorten 2021 von Norsemont. Bohrlöcher, über deren Ergebnisse hier berichtet wird, sind in Gelb dargestellt.Der Bohrkern aus dem Bohrprogramm 2021 in Choquelimpie wurde von Mitarbeitern des Unternehmens direkt am Bohrstandort 2021 entnommen und zum Kernlager im Camp von Choquelimpie gebracht. Der Bohrkern wird von den Mitarbeitern protokolliert, fotografiert und beprobt; diese fügen gegebenenfalls Referenzmaterialien in den Probenstrom ein. Die Probenlängen werden mit Intervallen von je 1,0 Meter markiert, und der Kern wird mit einer Gesteinssäge mit Diamantsägeblatt zerschnitten, wobei eine Hälfte des zerschnittenen Kerns in mit Barcodes nummerierten Polyurethan-Beuteln verpackt und die andere Hälfte im Original-Bohrkernbehälter der dauerhaften Lagerung zugeführt wird. Die Probenbeutel werden versiegelt und in Säcke mit Sicherheits-Siegel gelegt und dann von Mitarbeitern des Unternehmens an die Probenannahme-Einrichtungen von Andes Analytical Labororatory (AAA) in Arica, Chile, geliefert.Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrkernteile wurden bei AAA in Santiago, Chile, anhand des Analysepakets ICP_AES_HF38m1 untersucht. Dieses umfasst einen Vier-Säuren-Aufschluss, gefolgt von einem 38-Elemente-ICP-MS-Scan in Verbindung mit der AEF_AAS_1E42 anhand einer 40-Gramm-Brandprobe mit AAS-Abschluss für Gold bei allen Proben. Proben mit Analysewerten von >10 ppm Gold bei der Brandprobe und beim AAS werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss (Laborcode AEF_GRV_1E43) weiter analysiert. Proben mit Analysewerten von >5.000 ppm bei Kupfer und >400 ppm bei Silber durch ICP-Analyse werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und AAS-Abschluss (Laborcodes 4A-HF_AAS_1E13_ppm bzw. 4A-HF_AAS_1E08_0,25-100) weiter analysiert.Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Informationen wurden vom Personal von SCM Vilacollo in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Kanada gemäß dem National Instrument 43-101 zusammengestellt und aufbereitet. Die QS/QK für die Analyseergebnisse wurde von Herrn Enrique Grez, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen mit Registrierungsnummer 0015 der Comisión Calificadora de Recursos y Reservas Mineras de Chile, und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101, Standards für die Offenlegung bei Mineralprojekten, geprüft.Herr Art Freeze, P.Geo., Director von Norsemont Mining sowie ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung geleitet.Norsemont verfügt über erfahrene Rohstoffexperten, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit 3.000 Tonnen pro Tag Kapazität.Für das Board of Directors Norsemont Mining Inc. Marc LevyCEO & ChairmanTelefon: +1 (604) 669-9788Fax: +1 (604) 669-9768Investor RelationsPaul Searle(778) 240-7724(psearle@citygatecap.com)Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Norsemont erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen Änderungen der Rohstoffpreise; die Abbau- und metallurgischen Ausbeute; Betriebs- und Kapitalkosten; Wechselkurse; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten; Abbau- und Explorationserfolge; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 