Russische Bank verkaufte im März 1 Tonne Gold an Verbraucher

Die staatlich kontrollierte VTB-Bank, der zweitgrößte Kreditgeber Russlands, gab jüngst bekannt, im März 1 Tonne Gold an russische Verbraucher verkauft zu haben. Dies berichtet Kitco News . Die höhere Nachfrage sei auf die weiterhin unsichere geopolitische Lage zurückzuführen. Die gegen Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine verhängten Sanktionen beeinträchtigen die Wirtschaft des Landes und die Kaufkraft des russischen Rubels.Die VTB rechnet nach eigenen Angaben mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach dem Edelmetall. Seit dem Beginn des Goldverkaufs vor vier Wochen hab die Bank mehr als 200 Bestellungen erhalten, wobei das am meisten nachgefragte Produkt der Ein-Kilogramm-Goldbarren war. Das Auftragsgewicht habe im Durchschnitt bei rund fünf Kilogramm gelegen.Gold gebe lokalen Anlegern die Freiheit, ihr Portfolio in Zeiten erhöhter Unsicherheit zu diversifizieren und zu schützen, erklärte Dmitriy Breytenbikher, Senior Vice President der VTB. "Gold war schon immer ein defensives Instrument, das seine besten Ergebnisse bei einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zeigt. In einer Situation, die von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt ist, kann man mit diesem Vermögenswert sein Portfolio diversifizieren, seine Ersparnisse fest anlegen und Kapital für künftige Generationen bewahren."Die VTB ist nicht die einzige Bank, die einen Anstieg der Goldverkäufe verzeichnet. Vor zwei Wochen erklärte die Sberbank, Russlands größtes Finanzinstitut, dass sich die Nachfrage nach Gold und Palladium in den letzten Wochen vervierfacht habe.© Redaktion GoldSeiten.de