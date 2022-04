Rohstoffversorgung: Biden will "Defense Production Act" für die Versorgung mit kritischen Mineralien nutzen

Viele Länder werden sich angesichts der jüngsten Entwicklungen im Rohstoffbereich verstärkt bemühen, ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern. So auch die USA.Wie The Washington Post berichtet, plant die US-Regierung, auf den Defense Production Act zurückgreifen, um die inländische Produktion von Rohstoffen für saubere Energietechnologien zu fördern und die Abhängigkeit von anderen Ländern zu reduzieren. Bereits in dieser Woche könnte Präsident Biden demnach eine entsprechende Verfügung erlassen, heißt es seitens einer anonymen Quelle.Produzenten von Mineralien wie Lithium, Nickel, Graphit, Kobalt und Mangan könnten dann Unterstützung aus dem Titel-III-Fonds des Defense Production Act erhalten. Darlehen oder direkte Käufe dieser Mineralien seien allerdings nicht vorgesehen.Der Defense Production Act wurde 1950 vom Kongress verabschiedet und von Präsident Harry S. Truman während des Koreakriegs unterzeichnet. Es gab dem Präsidenten die Befugnis, "nationale Verteidigungsprogramme zu gestalten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die inländische industrielle Basis zu erhalten und zu verbessern".Der Defense Production Act gebe dem Präsidenten die Befugnis, Fertigungskapazitäten für industrielle Ressourcen, Technologien und Materialien zu schaffen, zu erweitern oder zu erhalten, die zur Erfüllung der nationalen Sicherheitsanforderungen benötigt werden, heiß es seitens des US-Verteidigungsministeriums.© Redaktion GoldSeiten.de